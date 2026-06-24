Сборная Хорватии обыграла команду Панамы в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Хорватии по футболу победила команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.
- В таблице квартета лидирует сборная Англии (4 очка), далее идут команды Ганы (4), Хорватии (3) и Панамы (0). Панамцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу победила команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L прошла в Торонто и завершилась со счетом 1:0. Мяч забил вышедший на замену Анте Будимир (54-я минута).
24 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
В таблице квартета лидирует сборная Англии (4 очка), далее идут команды Ганы (4), Хорватии (3) и Панамы (0). Панамцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.
В заключительном туре 27 июня состоятся матчи Панама - Англия и Хорватия - Гана.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.