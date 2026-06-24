Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро заявил, что главной задачей его команды является получение опыта игры на чемпионате мира.

Сборная Узбекистана уступила команде Португалии со счетом 0:5 в матче группы K.

Криштиану Роналду отметился двумя голами и стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу итальянец Фабио Каннаваро после крупного поражения от португальцев заявил, что главной задачей его команды является получение опыта игры на чемпионате мира.

Во вторник сборная Узбекистана уступила команде Португалии со счетом 0:5 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне.

"Проиграть Португалии - это нормально. Если сыграть против Португалии сто раз, можно проиграть сто раз. Я просил команду быть смелее, решительнее, играть в футбол без страха. Как тренер я должен вселять в них уверенность. Мы здесь, чтобы набраться опыта, даже если проиграем. Мы впервые попали на чемпионат мира", - приводит слова Каннаваро Globo.

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился двумя голами, став первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.

"Многие считают, что играть в Азии, как Криштиану Роналду, - пустая трата времени. Но потом ты попадаешь на чемпионат мира и показываешь, что в 41 год у тебя все еще есть жажда победы, ты все еще способен на многое и не разучился играть в футбол. И тогда ты играешь и становишься частью истории чемпионатов мира", - добавил тренер сборной Узбекистана.