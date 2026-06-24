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Каннаваро рассказал, о чем попросил игроков перед матчем с Португалией - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
00:32 24.06.2026 (обновлено: 01:41 24.06.2026)
Каннаваро рассказал, о чем попросил игроков перед матчем с Португалией

Каннаваро заявил, что Узбекистан ни на что не рассчитывал в игре с португальцами

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛучший футболист мира 2006 года Фабио Каннаваро
Лучший футболист мира 2006 года Фабио Каннаваро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро заявил, что главной задачей его команды является получение опыта игры на чемпионате мира.
  • Сборная Узбекистана уступила команде Португалии со счетом 0:5 в матче группы K.
  • Криштиану Роналду отметился двумя голами и стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу итальянец Фабио Каннаваро после крупного поражения от португальцев заявил, что главной задачей его команды является получение опыта игры на чемпионате мира.
Во вторник сборная Узбекистана уступила команде Португалии со счетом 0:5 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Португалия
5 : 0
Узбекистан
06‎’‎ • Криштиану Роналду
(Жуан Канселу)
17‎’‎ • Нуну Мендеш
39‎’‎ • Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
60‎’‎ • Абдувохид Нематов (А)
87‎’‎ • Рафаэл Леау
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"Проиграть Португалии - это нормально. Если сыграть против Португалии сто раз, можно проиграть сто раз. Я просил команду быть смелее, решительнее, играть в футбол без страха. Как тренер я должен вселять в них уверенность. Мы здесь, чтобы набраться опыта, даже если проиграем. Мы впервые попали на чемпионат мира", - приводит слова Каннаваро Globo.
Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился двумя голами, став первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.
"Многие считают, что играть в Азии, как Криштиану Роналду, - пустая трата времени. Но потом ты попадаешь на чемпионат мира и показываешь, что в 41 год у тебя все еще есть жажда победы, ты все еще способен на многое и не разучился играть в футбол. И тогда ты играешь и становишься частью истории чемпионатов мира", - добавил тренер сборной Узбекистана.
Сборная Узбекистана, проиграв оба матча группового этапа, без очков занимает последнее, четвертое место в таблице. В заключительном матче группового этапа узбекистанцы 27 июня сыграют с командой ДР Конго.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Роналду устал от Месси и унижений: забил два на ЧМ-2026 и вошел в историю
23 июня, 22:10
 
ФутболСпортУзбекистанКриштиану РоналдуАль-НасрЧМ по футболу 2026Фабио КаннавароПортугалияХьюстон
 
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