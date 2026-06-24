МВД и ФСБ пресекли деятельность пяти площадок, продававших данные граждан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности РФ пресекли деятельность пяти площадок по «пробиву», продававших личные данные россиян.
- Одна из площадок содержала персональные данные 112 миллионов граждан.
- Другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности РФ пресекли деятельность пяти площадок по "пробиву", продававших личные данные россиян, одна из которых содержала сведения о 112 миллионах граждан, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
Филиппов выступал на сессии "От виртуального к реальному 2.0: законодательные инициативы в сфере противодействия правонарушениям с использованием ИКТ" на ПМЮФ-2026. Он рассказал, что деятельность была пресечена совместно с Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, Бюро специальных технических мероприятий МВД России и ФСБ.
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"Нами пересечена деятельность пяти таких вот площадок, которые продавали персональные данные наподобие "Глаза бога"... Был такой информационный ресурс "Соларис", который содержал персональные данные 112 миллионов граждан", - сказал Филлипов.
Он добавил, что другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек.
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