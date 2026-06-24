МВД и ФСБ пресекли деятельность пяти площадок, продававших данные граждан

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности РФ пресекли деятельность пяти площадок по «пробиву», продававших личные данные россиян.

Одна из площадок содержала персональные данные 112 миллионов граждан.

Другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности РФ пресекли деятельность пяти площадок по "пробиву", продававших личные данные россиян, одна из которых содержала сведения о 112 миллионах граждан, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

Филиппов выступал на сессии "От виртуального к реальному 2.0: законодательные инициативы в сфере противодействия правонарушениям с использованием ИКТ" на ПМЮФ-2026. Он рассказал, что деятельность была пресечена совместно с Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, Бюро специальных технических мероприятий МВД России и ФСБ

"Нами пересечена деятельность пяти таких вот площадок, которые продавали персональные данные наподобие "Глаза бога"... Был такой информационный ресурс "Соларис", который содержал персональные данные 112 миллионов граждан", - сказал Филлипов.

Он добавил, что другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек.