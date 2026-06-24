Кирьяков предположил, что ФИФА сократит число команд на чемпионатах мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков заявил, что ФИФА сделает выводы после чемпионата мира 2026 года и сократит количество команд-участниц турнира.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
- Кирьяков считает, что большое количество проходных матчей снижает интерес к турниру и предлагает сократить число участников для повышения интереса к чемпионату мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международная федерация футбола (ФИФА) сделает выводы после проведения чемпионата мира 2026 года и сократит количество команд-участниц турнира, заявил РИА Новости бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков.
"Немного раздутое количество команд, которое создает больше проходных матчей, которые неинтересно смотреть, и это стоит признать. Думаю, что ФИФА сделает выводы и вряд ли в будущем еще пойдет на увеличение команд, а может, проанализировав этот чемпионат, примет логическое решение сократить количество участников. Есть несколько откровенно слабых команд, которым не место в финальной стадии чемпионата мира. Много будет мнений, разных обсуждений и высказываний, и думаю, что придут к тому, чтобы за счет сокращения таких матчей, еще сильнее повысить интерес к турниру", - сказал Кирьяков.