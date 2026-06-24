VK Fest раскрыл лайнап сцены Радио Рекорд в трех городах

Сцена электронной музыки РАДИО РЕКОРД будет работать все дни фестиваля. Перед гостями выступят SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG.
В этом году на фестивале много новых лиц: впервые выступит NERAK, а также основатель транс-лейбла Interplay Records ALEXANDER POPOV.
В Петербурге 4 июля сеты исполнят DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL. 5 июля пройдут сеты NEJTRINO, KTO DJ ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES, DJ MEG.
В Нижнем Новгороде электронная сцена РАДИО РЕКОРД впервые станет частью VK Fest. 11 июля там пройдут сеты SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.
В Москве 18 июля на сцену выйдут DJ BALDIN, KTO DJ ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. 19 июля выступят ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC, SWANKY TUNES.
В Москве на сцене РАДИО РЕКОРД выступит секретный гость — известный электронный проект, которого организаторы раскроют позже.
"Сцена Радио Рекорд на VK Fest традиционно соберёт актуальных электронных продюсеров, артистов разных направлений: хаус, драм-н-бейс, техно, транс. Сцена будет построена таким образом, что зрители смогут находиться и танцевать прямо внутри неё, в непосредственной близости от артиста", — рассказал генеральный продюсер Радио Рекорд Андрей Резников.
Электронная сцена РАДИО РЕКОРД остаётся одной из визитных карточек VK Fest. В Санкт-Петербурге она существует с 2015 года, в Москве появилась на фестивале в Лужниках в прошлом году, а в 2026 году впервые откроется и в Нижнем Новгороде.
Ранее VK Fest объявил вторую волну артистов. На сцену выйдут FEDUK, OG Buda, Ева Польна, МОТ, JONY, Слава КПСС, два секретных гостя и другие артисты. VK Fest продолжает анонсировать новых исполнителей, спикеров лектория и инфлюенсеров. Фестиваль открылся 7 июня в Казани. В Санкт-Петербурге VK Fest пройдёт 4–5 июля, Нижнем Новгороде — 11 июля, Москве — 18–19 июля. Билеты доступны на официальном сайте: vkfest.ru