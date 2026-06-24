VK Fest раскрыл лайнап сцены Радио Рекорд в трех городах

Сцена электронной музыки РАДИО РЕКОРД будет работать все дни фестиваля. Перед гостями выступят SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG.

В этом году на фестивале много новых лиц: впервые выступит NERAK, а также основатель транс-лейбла Interplay Records ALEXANDER POPOV.

Петербурге 4 июля сеты исполнят DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL. 5 июля пройдут сеты NEJTRINO, KTO DJ ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES, DJ MEG.

Нижнем Новгороде электронная сцена РАДИО РЕКОРД впервые станет частью VK Fest. 11 июля там пройдут сеты SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

В Москве 18 июля на сцену выйдут DJ BALDIN, KTO DJ ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. 19 июля выступят ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC, SWANKY TUNES.

В Москве на сцене РАДИО РЕКОРД выступит секретный гость — известный электронный проект, которого организаторы раскроют позже.

"Сцена Радио Рекорд на VK Fest традиционно соберёт актуальных электронных продюсеров, артистов разных направлений: хаус, драм-н-бейс, техно, транс. Сцена будет построена таким образом, что зрители смогут находиться и танцевать прямо внутри неё, в непосредственной близости от артиста", — рассказал генеральный продюсер Радио Рекорд Андрей Резников.

Электронная сцена РАДИО РЕКОРД остаётся одной из визитных карточек VK Fest. В Санкт-Петербурге она существует с 2015 года, в Москве появилась на фестивале в Лужниках в прошлом году, а в 2026 году впервые откроется и в Нижнем Новгороде.