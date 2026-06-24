Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил конгрессу США, что Джеффри Эпштейн мог планировать шантажировать его из-за внебрачных связей.

По словам Гейтса, Эпштейн в личной переписке продумывал, как он сам или кто-то другой могли бы шантажировать миллиардера.

Гейтс подчеркнул, что Эпштейн никогда его не шантажировал и ничего ему не заплатил.

ВАШИНГТОН, 24 июня - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил конгрессу США, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн мог планировать шантажировать его из-за внебрачных связей, однако никогда этого не делал.

Миллиардер 10 июня выступил на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США.

“Он никогда меня не шантажировал, однако, глядя на (его - ред.) электронные письма, можно с высокой вероятностью предположить, что он рассматривал возможность шантажа в отношении меня”, - сказал Гейтс в рамках продолжающегося расследования по делу Эпштейна

По словам Гейтса, Эпштейн в личной переписке продумывал, как он сам или кто-то другой могли бы шантажировать миллиардера.

“Я никогда ничего не платил Джеффри Эпштейну. И хотя это лишь предположение, разные факты указывают на то, что он побуждал других помогать ему получить рычаги давления на меня, однако этого так и не случилось”, - добавил Гейтс.