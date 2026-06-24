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Гейтс заявил, что Эпштейн мог планировать его шантажировать - РИА Новости, 24.06.2026
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15:15 24.06.2026
Гейтс заявил, что Эпштейн мог планировать его шантажировать

Гейтс заявил, что Эпштейн мог планировать шантаж против него

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Билл Гейтс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил конгрессу США, что Джеффри Эпштейн мог планировать шантажировать его из-за внебрачных связей.
  • По словам Гейтса, Эпштейн в личной переписке продумывал, как он сам или кто-то другой могли бы шантажировать миллиардера.
  • Гейтс подчеркнул, что Эпштейн никогда его не шантажировал и ничего ему не заплатил.
ВАШИНГТОН, 24 июня - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил конгрессу США, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн мог планировать шантажировать его из-за внебрачных связей, однако никогда этого не делал.
Миллиардер 10 июня выступил на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США.
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“Он никогда меня не шантажировал, однако, глядя на (его - ред.) электронные письма, можно с высокой вероятностью предположить, что он рассматривал возможность шантажа в отношении меня”, - сказал Гейтс в рамках продолжающегося расследования по делу Эпштейна.
По словам Гейтса, Эпштейн в личной переписке продумывал, как он сам или кто-то другой могли бы шантажировать миллиардера.
“Я никогда ничего не платил Джеффри Эпштейну. И хотя это лишь предположение, разные факты указывают на то, что он побуждал других помогать ему получить рычаги давления на меня, однако этого так и не случилось”, - добавил Гейтс.
Публикация 30 января финального архива материалов по делу Эпштейна пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США, в частной переписке содержатся сведения о попытках Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
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