В Рособрнадзоре рассказали, когда могут ввести ЕГЭ по арабскому языку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Программа изучения арабского языка в российских школах начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
- Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения и проведения апробации экзамена.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
"Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года", - говорится в сообщении Рособрнадзора.
Уточняется, что сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета "Иностранный (арабский) язык" для среднего общего образования определен 2030 год.