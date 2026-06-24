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В Рособрнадзоре рассказали, когда могут ввести ЕГЭ по арабскому языку - РИА Новости, 24.06.2026
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00:56 24.06.2026
В Рособрнадзоре рассказали, когда могут ввести ЕГЭ по арабскому языку

Рособрнадзор: ЕГЭ по арабскому языку могут ввести не ранее 2033 года

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Программа изучения арабского языка в российских школах начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
  • Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения и проведения апробации экзамена.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
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"Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года", - говорится в сообщении Рособрнадзора.
Уточняется, что сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета "Иностранный (арабский) язык" для среднего общего образования определен 2030 год.
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ОбществоРоссияСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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