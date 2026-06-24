Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото

Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена

В Рособрнадзоре рассказали, когда могут ввести ЕГЭ по арабскому языку

Краткий пересказ от РИА ИИ Программа изучения арабского языка в российских школах начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.

Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения и проведения апробации экзамена.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.

"Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года", - говорится в сообщении Рособрнадзора.