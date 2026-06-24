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Доку вернулся в расположение сборной Бельгии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
22:41 24.06.2026
Доку вернулся в расположение сборной Бельгии на ЧМ

Доку вернулся в расположение сборной Бельгии на ЧМ после рождения сына

© РИА Новости / Владимир АстапковичЖереми Доку
Жереми Доку - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Жереми Доку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной Бельгии Жереми Доку вернулся в расположение команды на чемпионате мира после рождения сына.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Футболист сборной Бельгии Жереми Доку вернулся в расположение команды на чемпионате мира после рождения сына.
Ранее Доку заявил о намерении присутствовать при рождении своего первого ребенка. Предполагалось, что роды пройдут на второй неделе июля, из-за чего игрок мог пропустить четвертьфинал турнира в случае выхода сборной Бельгии в эту стадию. Позднее журналистка L'Equipe Франс Пьеррон назвала желание футболиста пропустить матч сборной на чемпионате мира "отвратительным", заявив, что присутствие отца при родах является "бесполезным". Позднее СМИ сообщили, что ее отстранили от эфира. Доку пропустил матч второго тура группы G с иранцами (0:0). Как сообщали СМИ, причиной стали проблемы с дыханием у 24-летнего игрока.
"Вернулся в расположение команды после самой важной голевой передачи в жизни", - говорится в подписи к видео, опубликованном в аккаунте сборной Бельгии в соцсети X.
Бельгийцы завершат групповой этап 26 июня матчем в Ванкувере против сборной Новой Зеландии. Команда Руди Гарсии занимает третье место в таблице группы G, набрав 2 очка. Лидирует сборная Египта (4), второй идет команда Ирана (2), замыкают таблицу новозеландцы (1).
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