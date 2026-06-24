СМИ: олимпийского чемпиона из США Миллера поймали с наркотиками

Прокуратура предъявила олимпийскому чемпиону обвинения в хранении подконтрольного вещества и принадлежностей для употребления наркотиков. Спортсмен не признал себя виновным по обоим пунктам. Он был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 5 тысяч долларов.

Миллеру 48 лет, он завоевал шесть олимпийских медалей, включая золото в суперкомбинации на Играх 2010 года и бронзу в супергиганте в Сочи в 2014 году, благодаря которой американец стал самым возрастным олимпийским призером в горных лыжах в истории (36 лет).