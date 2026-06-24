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СМИ: олимпийского чемпиона из США Миллера поймали с наркотиками - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Лыжные гонки
 
12:02 24.06.2026 (обновлено: 12:27 24.06.2026)
СМИ: олимпийского чемпиона из США Миллера поймали с наркотиками

TMZ: олимпийского чемпиона арестовали за хранение галлюциногенных грибов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек катается на лыжах
Человек катается на лыжах - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр в Ванкувере 2010 года горнолыжник Боде Миллер был арестован из-за наличия пакета галлюциногенных грибов, сообщает TMZ.
В документах указывается, что Миллер был задержан в американском штате Айдахо в начале июня с пакетом, содержавшим 4,1 грамма грибов, и помещен под стражу.
Прокуратура предъявила олимпийскому чемпиону обвинения в хранении подконтрольного вещества и принадлежностей для употребления наркотиков. Спортсмен не признал себя виновным по обоим пунктам. Он был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 5 тысяч долларов.
Миллеру 48 лет, он завоевал шесть олимпийских медалей, включая золото в суперкомбинации на Играх 2010 года и бронзу в супергиганте в Сочи в 2014 году, благодаря которой американец стал самым возрастным олимпийским призером в горных лыжах в истории (36 лет).
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