СМИ: олимпийского чемпиона из США Миллера поймали с наркотиками

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр в Ванкувере 2010 года горнолыжник Боде Миллер был арестован из-за наличия пакета галлюциногенных грибов, сообщает TMZ.
Прокуратура предъявила олимпийскому чемпиону обвинения в хранении подконтрольного вещества и принадлежностей для употребления наркотиков. Спортсмен не признал себя виновным по обоим пунктам. Он был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 5 тысяч долларов.
Миллеру 48 лет, он завоевал шесть олимпийских медалей, включая золото в суперкомбинации на Играх 2010 года и бронзу в супергиганте в Сочи в 2014 году, благодаря которой американец стал самым возрастным олимпийским призером в горных лыжах в истории (36 лет).
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