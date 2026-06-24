Российские боулингисты сыграют с флагом на международном турнире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по боулингу впервые с 2019 года выступит на международном турнире с флагом и гимном.
- Юниорский чемпионат мира по боулингу пройдет с 26 июня по 7 июля в Малайзии, в нем примут участие Ангелина Цупик, Кира Романова, Алена Шпачинская, Анна Фадеева, Кирилл Глазков, Ярослав Золотухин, Иван Сазонов и Александр Белинский.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная России по боулингу выступит на международном турнире с флагом и гимном впервые с 2019 года, сообщается на сайте Федерации боулинга России.
Российские спортсмены примут участие в юниорском чемпионате мира (в возрасте до 21 года) по боулингу. Турнир пройдет с 26 июня по 7 июля в Малайзии.
В программу турнира включены личные, парные и командные соревнования у юношей и девушек, а также командные смешанные соревнования. Россию представят Ангелина Цупик, Кира Романова, Алена Шпачинская, Анна Фадеева, Кирилл Глазков, Ярослав Золотухин, Иван Сазонов и Александр Белинский.