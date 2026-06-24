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Российские боулингисты сыграют с флагом на международном турнире - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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22:27 24.06.2026
Российские боулингисты сыграют с флагом на международном турнире

Российские боулеры впервые с 2019 года сыграют с флагом на международном турнире

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБоулинг
Боулинг - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по боулингу впервые с 2019 года выступит на международном турнире с флагом и гимном.
  • Юниорский чемпионат мира по боулингу пройдет с 26 июня по 7 июля в Малайзии, в нем примут участие Ангелина Цупик, Кира Романова, Алена Шпачинская, Анна Фадеева, Кирилл Глазков, Ярослав Золотухин, Иван Сазонов и Александр Белинский.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная России по боулингу выступит на международном турнире с флагом и гимном впервые с 2019 года, сообщается на сайте Федерации боулинга России.
Российские спортсмены примут участие в юниорском чемпионате мира (в возрасте до 21 года) по боулингу. Турнир пройдет с 26 июня по 7 июля в Малайзии.
В программу турнира включены личные, парные и командные соревнования у юношей и девушек, а также командные смешанные соревнования. Россию представят Ангелина Цупик, Кира Романова, Алена Шпачинская, Анна Фадеева, Кирилл Глазков, Ярослав Золотухин, Иван Сазонов и Александр Белинский.
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