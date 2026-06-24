Беллингема назвали лучшим игроком матча сборных Англии и Ганы

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы.

Сборная Англии и сборная Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник сборные Англии и Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L, который прошел в Бостоне. Беллингем вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

Беллингему 22 года, он выступает за мадридский "Реал" с 2023 года. По данным Opta, полузащитник стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 50 матчей за сборную Англии.