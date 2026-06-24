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Беллингема назвали лучшим игроком матча сборных Англии и Ганы - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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01:22 24.06.2026 (обновлено: 01:23 24.06.2026)
Беллингема назвали лучшим игроком матча сборных Англии и Ганы

Футболист сборной Англии Беллингем признан лучшим игроком матча ЧМ против Ганы

© Соцсети спортсменаДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Соцсети спортсмена
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы.
  • Сборная Англии и сборная Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборные Англии и Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L, который прошел в Бостоне. Беллингем вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
0 : 0
Гана
Календарь Турнирная таблица История встреч
Беллингему 22 года, он выступает за мадридский "Реал" с 2023 года. По данным Opta, полузащитник стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 50 матчей за сборную Англии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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