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"Авангард" объявил об уходе Фьоре - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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17:29 24.06.2026 (обновлено: 17:32 24.06.2026)
"Авангард" объявил об уходе Фьоре

Канадский нападающий Джованни Фьоре покинул "Авангард"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДжованни Фьоре (справа)
Джованни Фьоре (справа) - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Джованни Фьоре (справа). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Джованни Фьоре покинул омский "Авангард".
  • Джованни Фьоре перешел в "Авангард" в декабре 2024 года из владивостокского "Адмирала".
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Джованни Фьоре покинул омский "Авангард", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спортсмен перешел в "Авангард" в декабре 2024 года из владивостокского "Адмирала".
"Нападающий Джованни Фьоре принял решение продолжить карьеру в другой команде. Хоккейный клуб "Авангард" благодарит нашего итальянского "ястреба" за игру и желает удачи", - говорится в заявлении клуба.
Фьоре 29 лет. В составе омской команды он принял участие в 122 матчах, в которых набрал 52 очка (25 шайб + 27 передач). Всего канадец сыграл в КХЛ 217 встреч и набрал 95 очков (42+53).
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