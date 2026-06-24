"Авангард" объявил об уходе Фьоре

"Нападающий Джованни Фьоре принял решение продолжить карьеру в другой команде. Хоккейный клуб "Авангард" благодарит нашего итальянского "ястреба" за игру и желает удачи", - говорится в заявлении клуба.

Фьоре 29 лет. В составе омской команды он принял участие в 122 матчах, в которых набрал 52 очка (25 шайб + 27 передач). Всего канадец сыграл в КХЛ 217 встреч и набрал 95 очков (42+53).