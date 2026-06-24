"Авангард" объявил об уходе Фьоре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский нападающий Джованни Фьоре покинул омский "Авангард".
- Джованни Фьоре перешел в "Авангард" в декабре 2024 года из владивостокского "Адмирала".
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Джованни Фьоре покинул омский "Авангард", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Нападающий Джованни Фьоре принял решение продолжить карьеру в другой команде. Хоккейный клуб "Авангард" благодарит нашего итальянского "ястреба" за игру и желает удачи", - говорится в заявлении клуба.
Фьоре 29 лет. В составе омской команды он принял участие в 122 матчах, в которых набрал 52 очка (25 шайб + 27 передач). Всего канадец сыграл в КХЛ 217 встреч и набрал 95 очков (42+53).
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