Назвали бюджетные города России для экскурсионного отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород названы самыми бюджетными российскими городами по стоимости проживания в июле среди популярных экскурсионных направлений.
- В топ экскурсионных направлений по популярности в этом году также вошли Екатеринбург, Казань и Карелия.
- Средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге в июле составляет примерно 8,3–8,9 тысячи рублей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород названы самыми бюджетными российскими городами по стоимости проживания в июле среди популярных экскурсионных направлений, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В топ экскурсионных направлений по популярности в этом году вошли также Екатеринбург, Казань и Карелия.
"Москва, Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург, исходя из цен на отели в июле, оказались в числе самых бюджетных вариантов для туристов, путешествующих по России летом", - сказали в АТОР, проанализировав цены на проживание на популярных экскурсионных направлениях по стране.
По их данным, в Санкт-Петербурге и Москве стоимость суток проживания практически одинаковая - в среднем 8,3-8,5 тысячи рублей. При этом средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге в июле составляет примерно 8,5-8,9 тысячи рублей.
Отмечается, что среди доступных направлений по стоимости проживания также находятся Казань, Петрозаводск и Мурманск. "Здесь тарифы на отели категории 4 звезды летом находятся на отметке в среднем 9,4-10,3 тысячи рублей", - пояснили в АТОР.
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24 января, 10:09