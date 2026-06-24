Назвали бюджетные города России для экскурсионного отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород названы самыми бюджетными российскими городами по стоимости проживания в июле среди популярных экскурсионных направлений.

В топ экскурсионных направлений по популярности в этом году также вошли Екатеринбург, Казань и Карелия.

Средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге в июле составляет примерно 8,3–8,9 тысячи рублей.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород названы самыми бюджетными российскими городами по стоимости проживания в июле среди популярных экскурсионных направлений, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В топ экскурсионных направлений по популярности в этом году вошли также Екатеринбург Казань и Карелия.

"Москва, Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург, исходя из цен на отели в июле, оказались в числе самых бюджетных вариантов для туристов, путешествующих по России летом", - сказали в АТОР, проанализировав цены на проживание на популярных экскурсионных направлениях по стране.

По их данным, в Санкт-Петербурге и Москве стоимость суток проживания практически одинаковая - в среднем 8,3-8,5 тысячи рублей. При этом средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге в июле составляет примерно 8,5-8,9 тысячи рублей.