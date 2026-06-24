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"Видимо, отходили за кофе": тренер Ганы раскритиковал арбитров на VAR - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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08:41 24.06.2026 (обновлено: 08:50 24.06.2026)
"Видимо, отходили за кофе": тренер Ганы раскритиковал арбитров на VAR

Карлуш Кейруш: арбитры VAR ходили за кофе в ключевые моменты матча с Англией

© AP Photo / Martin MeissnerТренер Карлуш Кейруш
Тренер Карлуш Кейруш - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Тренер Карлуш Кейруш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Ганы по футболу Карлуш Кейруш заявил, что арбитры VAR не справились со своей работой в ключевые моменты матча против команды Англии.
  • Сборная Англии и сборная Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L на чемпионате мира.
  • По мнению тренера сборной Ганы, вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда нужно было удалить с поля после столкновения с ганским форвардом Принсом Аду, а в эпизоде с падением Аду за 12 минут до конца матча были явный пенальти и красная карточка для английского защитника Эзри Консы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ганы по футболу Карлуш Кейруш заявил, что арбитры VAR "ходили за кофе" в ключевые моменты матча против команды Англии на чемпионате мира.
Во вторник сборные Англии и Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L, который прошел в Бостоне. Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы. Команда Ганы (4) занимает второе место.
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Завершен
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0 : 0
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По мнению тренера, вратаря англичан Джордана Пикфорда нужно было удалять после столкновения с ганским форвардом Принсом Аду на 66-й минуте. За 12 минут до конца матча английский защитник Эзри Конса подкатом сбил Аду, который вышел один на один с вратарем. Кейруш считает, что в эпизоде были явный пенальти и красная карточка.
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"Судьи на VAR, похоже, были в отпуске во втором тайме или пошли за кофе. Я тоже люблю выпить кофе время от времени. Был явный пенальти и красная карточка Консе. У вас есть какие-либо сомнения по этому поводу? Или только я был на игре? Извините за мой сарказм, но, если я скажу такое всерьез, меня накажут. Так что я шучу", - цитирует The Athletic заявление Кейруша после матча.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортГанаАнглияБостонКарлуш КейрушЭзри КонсаДжордан ПикфордЧМ по футболу 2026
 
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