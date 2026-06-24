"Видимо, отходили за кофе": тренер Ганы раскритиковал арбитров на VAR

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Ганы по футболу Карлуш Кейруш заявил, что арбитры VAR не справились со своей работой в ключевые моменты матча против команды Англии.
- Сборная Англии и сборная Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L на чемпионате мира.
- По мнению тренера сборной Ганы, вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда нужно было удалить с поля после столкновения с ганским форвардом Принсом Аду, а в эпизоде с падением Аду за 12 минут до конца матча были явный пенальти и красная карточка для английского защитника Эзри Консы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ганы по футболу Карлуш Кейруш заявил, что арбитры VAR "ходили за кофе" в ключевые моменты матча против команды Англии на чемпионате мира.
23 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
По мнению тренера, вратаря англичан Джордана Пикфорда нужно было удалять после столкновения с ганским форвардом Принсом Аду на 66-й минуте. За 12 минут до конца матча английский защитник Эзри Конса подкатом сбил Аду, который вышел один на один с вратарем. Кейруш считает, что в эпизоде были явный пенальти и красная карточка.
«
"Судьи на VAR, похоже, были в отпуске во втором тайме или пошли за кофе. Я тоже люблю выпить кофе время от времени. Был явный пенальти и красная карточка Консе. У вас есть какие-либо сомнения по этому поводу? Или только я был на игре? Извините за мой сарказм, но, если я скажу такое всерьез, меня накажут. Так что я шучу", - цитирует The Athletic заявление Кейруша после матча.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.