"Видимо, отходили за кофе": тренер Ганы раскритиковал арбитров на VAR

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"Судьи на VAR, похоже, были в отпуске во втором тайме или пошли за кофе. Я тоже люблю выпить кофе время от времени. Был явный пенальти и красная карточка Консе. У вас есть какие-либо сомнения по этому поводу? Или только я был на игре? Извините за мой сарказм, но, если я скажу такое всерьез, меня накажут. Так что я шучу", - цитирует The Athletic заявление Кейруша после матча.