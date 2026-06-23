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СМИ: АЭС на юго-западе Франции прекратила работу из-за аномальной жары - РИА Новости, 23.06.2026
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10:56 23.06.2026 (обновлено: 12:04 23.06.2026)
СМИ: АЭС на юго-западе Франции прекратила работу из-за аномальной жары

Sud-Ouest: французская АЭС "Гольфеш" остановила работу из-за аномальной жары

© AP Photo / Bob EdmeФранцузская АЭС "Гольфеш"
Французская АЭС Гольфеш - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Bob Edme
Французская АЭС "Гольфеш". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атомную электростанцию "Гольфеш" во Франции остановили 22 июня из-за аномальной жары.
  • Один из двух реакторов АЭС уже находился на техобслуживании, а второй отключили из-за повышения температуры воды в реке Гаронна.
  • Энергокомпания EDF может снизить производство и на других атомных электростанциях во Франции из-за аномальной жары.
ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Аномальная жара во Франции вынудила АЭС "Гольфеш" прекратить работу, пишет газета Sud-Ouest.
"Атомная электростанция "Гольфеш" на юго-западе была остановлена 22 июня, незадолго до полуночи, из-за "экологических ограничений", связанных с жарой", — говорится в статье со ссылкой на компанию-оператора EDF.
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Один из двух реакторов уже находился на техобслуживании, а теперь отключили и второй, что фактически привело к прекращению работы всей станции.
При сильной жаре французские АЭС вынуждены снижать или даже останавливать производство энергии из-за повышения температуры воды в реках, чтобы избежать дальнейшего перегрева и нанесения вреда местной флоре и фауне.
По прогнозам, 23 июня вода в Гаронне, на берегу которой стоит "Гольфеш", прогреется до 28 градусов — максимально допустимого значения, отмечает издание.
По той же причине энергокомпания EDF может снизить производство и на других атомных электростанциях.
Накануне в 54 из 96 департаментов Франции ввели наивысший уровень опасности из-за жары. Ожидается, что на большей части территории республики температура приблизится к 40 градусам и местами даже превысит эту отметку.
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