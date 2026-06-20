Глава Банка Франции предупредил о негативном влиянии жары на экономику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Банка Франции Эммануэль Мулен предупредил о негативном влиянии аномальной жары на экономический рост страны в среднесрочной перспективе.
- Метеослужба Франции ввела предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны из-за жары.
- Мулен призвал продолжать инвестировать в декарбонизацию и борьбу с климатическими изменениями, так как изменения климата представляют значительный риск для финансового сектора.
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Глава Банка Франции Эммануэль Мулен предупредил, что аномальная жара негативно скажется на экономическом росте страны в среднесрочной перспективе.
Ранее метеослужба Франции ввела из-за жары предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 40 градусов.
"С точки зрения экономики, в краткосрочной перспективе последствия несколько неоднозначные… Однако в среднесрочной перспективе, очевидно, это негативно сказывается на экономическом росте. И это касается как жары, так и пожаров и наводнений", - сказал Мулен в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, для Банка Франции и Европейского центрального банка изменения климата представляют собой значительный риск, особенно в финансовом секторе. В связи с этим глава французского ЦБ призвал продолжать инвестировать в декарбонизацию и борьбу с климатическими изменениями.