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Глава Банка Франции предупредил о негативном влиянии жары на экономику - РИА Новости, 20.06.2026
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14:48 20.06.2026
Глава Банка Франции предупредил о негативном влиянии жары на экономику

Мулен: аномальная жара негативно скажется на экономическом росте Франции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка Франции Эммануэль Мулен предупредил о негативном влиянии аномальной жары на экономический рост страны в среднесрочной перспективе.
  • Метеослужба Франции ввела предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны из-за жары.
  • Мулен призвал продолжать инвестировать в декарбонизацию и борьбу с климатическими изменениями, так как изменения климата представляют значительный риск для финансового сектора.
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Глава Банка Франции Эммануэль Мулен предупредил, что аномальная жара негативно скажется на экономическом росте страны в среднесрочной перспективе.
Ранее метеослужба Франции ввела из-за жары предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 40 градусов.
"С точки зрения экономики, в краткосрочной перспективе последствия несколько неоднозначные… Однако в среднесрочной перспективе, очевидно, это негативно сказывается на экономическом росте. И это касается как жары, так и пожаров и наводнений", - сказал Мулен в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, для Банка Франции и Европейского центрального банка изменения климата представляют собой значительный риск, особенно в финансовом секторе. В связи с этим глава французского ЦБ призвал продолжать инвестировать в декарбонизацию и борьбу с климатическими изменениями.
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