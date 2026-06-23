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Бывший посол Польши назвал Зеленского "обиженным" - РИА Новости, 23.06.2026
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09:52 23.06.2026 (обновлено: 10:04 23.06.2026)
Бывший посол Польши назвал Зеленского "обиженным"

Экс-посол Цихоцкий: Зеленский не поедет на конференцию по Украине в Гданьск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии.
  • Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что Зеленский не приедет на конференцию по Украине в Гданьск.
  • Международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 — пройдет в Гданьске 25–26 июня.
ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, "обиженный" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск, сообщил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в эфире радиостанции RMF FM.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
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"По моим сведениям, решение не ехать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий принял решение о лишении (Зеленского - ред.) ордена Белого Орла", - сказал Цихоцкий.
По его словам, Зеленский "обиделся на решение президента Навроцкого".
Также он считает, что Зеленский не поедет в Гданьск, так как "может столкнуться с трудными вопросами". "Если политику нечего сказать конструктивного, то лучше, чтобы он взял паузу", - заключил посол.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и Навроцкий.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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