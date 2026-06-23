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Российские юноши и девушки победили на ЧЕ в прыжках в воду с вышки - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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21:46 23.06.2026
Российские юноши и девушки победили на ЧЕ в прыжках в воду с вышки

Российские юноши и девушки победили на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАлександра Кедрина
Александра Кедрина - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Белавин и Мирослав Киселев завоевали золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки среди юниоров до 18 лет на чемпионате Европы в Будапеште с результатом 302,82 балла.
  • Виктория Казанцева и Александра Кедрина победили в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште с результатом 288,42 балла.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россияне Кирилл Белавин и Мирослав Киселев, а также россиянки Виктория Казанцева и Александра Кедрина завоевали золотые медали в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Белавин и Киселев в мужских соревнованиях набрали 302,82 балла и выиграли соревнования среди юниоров до 18 лет. Второе место заняли украинцы Назарий Кононенко и Валерий Малеев (293,52 балла), третьими стали немцы Эрик Амескита Шмидтке и Ивен Прензина (287,97).
Казанцева и Кедрина победили с результатом 288,42 балла. Вторыми стали британки Корин Барроуз Макли и Джульетт Джон (267,42), третьими - украинки София Эсман и Диана Шевченко (266,88).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Россиянка завоевала бронзу на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду
Вчера, 19:08
 
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