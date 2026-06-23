Российские юноши и девушки победили на ЧЕ в прыжках в воду с вышки

Краткий пересказ от РИА ИИ Кирилл Белавин и Мирослав Киселев завоевали золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки среди юниоров до 18 лет на чемпионате Европы в Будапеште с результатом 302,82 балла.

Виктория Казанцева и Александра Кедрина победили в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште с результатом 288,42 балла.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россияне Кирилл Белавин и Мирослав Киселев, а также россиянки Виктория Казанцева и Александра Кедрина завоевали золотые медали в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

Белавин и Киселев в мужских соревнованиях набрали 302,82 балла и выиграли соревнования среди юниоров до 18 лет. Второе место заняли украинцы Назарий Кононенко и Валерий Малеев (293,52 балла), третьими стали немцы Эрик Амескита Шмидтке и Ивен Прензина (287,97).

Казанцева и Кедрина победили с результатом 288,42 балла. Вторыми стали британки Корин Барроуз Макли и Джульетт Джон (267,42), третьими - украинки София Эсман и Диана Шевченко (266,88).