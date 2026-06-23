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Элджей, nkeeei и группа t.A.T.u выступят на VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 23.06.2026
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14:17 23.06.2026 (обновлено: 16:12 23.06.2026)
Элджей, nkeeei и группа t.A.T.u выступят на VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде

Элджей, nkeeei и t.A.T.u выступят на фестивале VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest
Посетители на фестивале VK Fest - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на фестивале VK Fest. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фестивале VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде 11 июля выступят российский хип-хоп исполнитель Элджей, белорусский рэп-исполнитель nkeeei и музыкальная группа t.A.T.u.
  • VK Fest начал фестивальный тур в Казани 7 июня.
  • Кроме Нижнего Новгорода, VK Fest 2026 пройдет с 4 по 5 июля в Санкт-Петербурге и с 18 по 19 июля в Москве.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Элджей, белорусский рэп-исполнитель nkeeei и музыкальная группа t.A.T.u выступят на фестивале VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде 11 июля, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".
VK Fest начал фестивальный тур в Казани 7 июня, где для гостей выступили Feduk (Федор Инсаров), OG Buda, Ева Польна, Iowa, Jony, Слава КПСС, группа Pizza и многие другие.
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"VK Fest объявил новую волну артистов, которые присоединятся к лайнапу фестиваля в Нижнем Новгороде. На сцену выйдет Элджей, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. Группа t.A.T.u., анонсированная в столицах фестиваля, приедет и в Нижний Новгород", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что кроме основного выступления с группой, nkeei станет специальным гостем в рамках выступления другого артиста фестиваля.
Ранее в состав артистов в Нижнем Новгороде вошли Ольга Бузова, Uma2rman, рок-группы "Комната культуры" и "Сироткин", Клава Кока, Дора, Nansi & Sidorov, Zoloto и Saluki.
Кроме Нижнего Новогорода, VK Fest 2026 пройдет с 4 по 5 июля в Санкт-Петербурге и с 18 по 19 июля в Москве. Так, в Парке 300-летия в Санкт-Петербурге выступят Мот, Клава Кока, Артур Пирожков и другие. В Москве для гостей фестиваля выступят легенды поп-музыки Ева Польна и Iowa, группа Pizza, рэп-исполнители OG Buda и Словетский и Слава КПСС, а также музыкальная группа "Катюша" и Jony.
В прошлом году VK Fest посетили более 205 тысяч человек в пяти городах, фестиваль был занесен в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов - 295 исполнителей и музыкальных коллективов.
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Нижний НовгородСанкт-ПетербургМоскваКлава КокаЕва ПольнаЭлджейКПСС
 
 
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