Элджей, nkeeei и группа t.A.T.u выступят на VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ На фестивале VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде 11 июля выступят российский хип-хоп исполнитель Элджей, белорусский рэп-исполнитель nkeeei и музыкальная группа t.A.T.u.

VK Fest начал фестивальный тур в Казани 7 июня.

Кроме Нижнего Новгорода, VK Fest 2026 пройдет с 4 по 5 июля в Санкт-Петербурге и с 18 по 19 июля в Москве.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Элджей, белорусский рэп-исполнитель nkeeei и музыкальная группа t.A.T.u выступят на фестивале VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде 11 июля, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

VK Fest начал фестивальный тур в Казани 7 июня, где для гостей выступили Feduk ( Федор Инсаров ), OG Buda, Ева Польна, Iowa, Jony, Слава КПСС, группа Pizza и многие другие.

"VK Fest объявил новую волну артистов, которые присоединятся к лайнапу фестиваля в Нижнем Новгороде. На сцену выйдет Элджей, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. Группа t.A.T.u., анонсированная в столицах фестиваля, приедет и в Нижний Новгород", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что кроме основного выступления с группой, nkeei станет специальным гостем в рамках выступления другого артиста фестиваля.

Ранее в состав артистов в Нижнем Новгороде вошли Ольга Бузова, Uma2rman, рок-группы "Комната культуры" и "Сироткин", Клава Кока, Дора, Nansi & Sidorov, Zoloto и Saluki.

Кроме Нижнего Новогорода, VK Fest 2026 пройдет с 4 по 5 июля в Санкт-Петербурге и с 18 по 19 июля в Москве. Так, в Парке 300-летия в Санкт-Петербурге выступят Мот, Клава Кока, Артур Пирожков и другие. В Москве для гостей фестиваля выступят легенды поп-музыки Ева Польна и Iowa, группа Pizza, рэп-исполнители OG Buda и Словетский и Слава КПСС, а также музыкальная группа "Катюша" и Jony.