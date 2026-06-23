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Даты поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.06.2026
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10:07 23.06.2026 (обновлено: 10:13 23.06.2026)
Даты поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы, заявил Ушаков

Ушаков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что даты поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Даты поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Даты пока не согласованы", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о сроках визита Уиткоффа и Кушнера.
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, сообщил Ушаков
18 июня, 11:31
 
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