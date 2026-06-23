Даты поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Даты поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине.