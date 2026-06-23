Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков заявил о "пересменке ролей" среди западных стран в украинском конфликте на саммите G7 в Эвиане.
- Когда началась специальная военная операция, политическую и военную помощь Киеву оказывала администрация Джо Байдена, а при Дональде Трампе американцы предпринимали посреднические усилия.
- Европейцы взяли на себя инициативу в поддержке продолжения специальной военной операции, согласно заявлению Ушакова.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о "пересменке ролей" у западных стран в украинском конфликте на саммите G7.
"Во французском Эвиане проходила международная встреча совершенно иного характера, на которой семерочный клуб сам себя стимулировал к тому, чтобы активнее и, если хотите, наглее продолжать навязывать всем свой порядок, основанный на правилах. В первую очередь преломление к безудержной поддержке киевского режима", - сказал Ушаков, выступая на форуме "Примаковские чтения".
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"Этот Эвианский саммит, пожалуй, любопытен тем, что на нем произошла некоторая пересменка ролей среди западников. Пересменка ролей в разыгрываемой ими украинской драме. Пересменка, естественно, тактического характера", - добавил он.
Он напомнил, что когда специальная военная операция начиналась, в качестве силы, оказывающей политическую военную помощь Киеву, выступила администрация бывшего президента США Джо Байдена. При нынешнем же главе Белого дома Дональде Трампе американцы предпринимали посреднические усилия, которые способствовали проведению переговоров в Стамбуле и в Женеве.
"И на какое-то время европейцам пришлось, причем, весьма охотно взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России", - объяснил Ушаков.
Он отметил, что на встрече "семерки" европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение СВО до последнего украинца, а Анкоридж был забыт.
"Это лишь подтверждает очевидный вывод, что силовое предстояние между многополярностью с одной стороны и порядком, основанным на правилах, не только продолжится, но и усилится. И в таких условиях нам всем, то есть, собственно, мировому большинству придется дальше жить и бороться за свои принципы, идеалы, за свое видение и понимание мира", - подчеркнул Ушаков.