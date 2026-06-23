Краткий пересказ от РИА ИИ Юрий Ушаков заявил о "пересменке ролей" среди западных стран в украинском конфликте на саммите G7 в Эвиане.

Когда началась специальная военная операция, политическую и военную помощь Киеву оказывала администрация Джо Байдена, а при Дональде Трампе американцы предпринимали посреднические усилия.

Европейцы взяли на себя инициативу в поддержке продолжения специальной военной операции, согласно заявлению Ушакова.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о "пересменке ролей" у западных стран в украинском конфликте на саммите G7.

"Во французском Эвиане проходила международная встреча совершенно иного характера, на которой семерочный клуб сам себя стимулировал к тому, чтобы активнее и, если хотите, наглее продолжать навязывать всем свой порядок, основанный на правилах. В первую очередь преломление к безудержной поддержке киевского режима", - сказал Ушаков , выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Этот Эвианский саммит, пожалуй, любопытен тем, что на нем произошла некоторая пересменка ролей среди западников. Пересменка ролей в разыгрываемой ими украинской драме. Пересменка, естественно, тактического характера", - добавил он.

Он напомнил, что когда специальная военная операция начиналась, в качестве силы, оказывающей политическую военную помощь Киеву , выступила администрация бывшего президента США Джо Байдена. При нынешнем же главе Белого дома Дональде Трампе американцы предпринимали посреднические усилия, которые способствовали проведению переговоров в Стамбуле и в Женеве.

"И на какое-то время европейцам пришлось, причем, весьма охотно взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России", - объяснил Ушаков.

Он отметил, что на встрече "семерки" европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение СВО до последнего украинца, а Анкоридж был забыт.