Ушаков: в Эвиане делали все, чтобы Запад продолжил конфликт на Украине

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европейцы на саммите G7 делали все, чтобы Запад вновь выступил за продолжение конфликта на Украине, чтобы Анкоридж был "перебит привкусом Эвиана", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.