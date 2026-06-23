Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейцы на саммите G7 стремились к консолидированной поддержке продолжения конфликта на Украине.
- Саммит G7 проходил 15–17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европейцы на саммите G7 делали все, чтобы Запад вновь выступил за продолжение конфликта на Украине, чтобы Анкоридж был "перебит привкусом Эвиана", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит "Большой семерки" (G7) проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.
"Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды", - сказал Ушаков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".