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Ушаков: в Эвиане делали все, чтобы Запад продолжил конфликт на Украине - РИА Новости, 23.06.2026
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10:25 23.06.2026 (обновлено: 10:36 23.06.2026)
Ушаков: в Эвиане делали все, чтобы Запад продолжил конфликт на Украине

Ушаков: европейцы в Эвиане делали все для продолжения конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейцы на саммите G7 стремились к консолидированной поддержке продолжения конфликта на Украине.
  • Саммит G7 проходил 15–17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европейцы на саммите G7 делали все, чтобы Запад вновь выступил за продолжение конфликта на Украине, чтобы Анкоридж был "перебит привкусом Эвиана", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит "Большой семерки" (G7) проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.
"Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды", - сказал Ушаков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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