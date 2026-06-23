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Ушаков: предложения России по ядерной тематике Ирана остаются в силе - РИА Новости, 23.06.2026
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10:24 23.06.2026 (обновлено: 10:47 23.06.2026)
Ушаков: предложения России по ядерной тематике Ирана остаются в силе

Ушаков: предложения Москвы по ядерной тематике Ирана остаются в силе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российские предложения по ядерной тематике в рамках урегулирования ирано-американского конфликта остаются актуальными.
  • Юрий Ушаков отметил, что до достижения устойчивого мира предстоит пройти долгий путь.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предложения России по ядерной тематике в рамках урегулирования ирано-американского конфликта остаются актуальными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков
"Надо признать, что до достижения устойчивого мира нужно пройти путь, и путь не близкий. Во всяком случае хочу сказать, что соответствующие российские предложения по одной из основных - то есть ядерной тематике - остаются в силе", - сказал Ушаков на форуме "Примаковские чтения".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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