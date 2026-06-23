Ушаков: предложения России по ядерной тематике Ирана остаются в силе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российские предложения по ядерной тематике в рамках урегулирования ирано-американского конфликта остаются актуальными.
- Юрий Ушаков отметил, что до достижения устойчивого мира предстоит пройти долгий путь.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предложения России по ядерной тематике в рамках урегулирования ирано-американского конфликта остаются актуальными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков
"Надо признать, что до достижения устойчивого мира нужно пройти путь, и путь не близкий. Во всяком случае хочу сказать, что соответствующие российские предложения по одной из основных - то есть ядерной тематике - остаются в силе", - сказал Ушаков на форуме "Примаковские чтения".