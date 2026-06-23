Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участники саммита G7 во Франции обсуждали более активное навязывание западного порядка, основанного на правилах.
- По словам Ушакова, поддержка киевского режима является одним из основных аспектов этого порядка.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 во Франции обсуждали более наглое навязывание западного порядка, основанного на правилах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Семерочный" клуб сам себя стимулировал к тому, чтобы активнее, если хотите, наглее продолжать навязывать всем свой порядок, основанный на правилах. В первую очередь в преломлении к безудержной поддержке киевского режима", - заявил Ушаков, говоря о саммите G7 в Эвиане, на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".