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На G7 во Франции обсуждали навязывание западного порядка, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.06.2026
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10:21 23.06.2026 (обновлено: 10:35 23.06.2026)
На G7 во Франции обсуждали навязывание западного порядка, заявил Ушаков

Ушаков: на саммите G7 во Франции обсуждали наглое навязывание западного порядка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участники саммита G7 во Франции обсуждали более активное навязывание западного порядка, основанного на правилах.
  • По словам Ушакова, поддержка киевского режима является одним из основных аспектов этого порядка.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 во Франции обсуждали более наглое навязывание западного порядка, основанного на правилах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Семерочный" клуб сам себя стимулировал к тому, чтобы активнее, если хотите, наглее продолжать навязывать всем свой порядок, основанный на правилах. В первую очередь в преломлении к безудержной поддержке киевского режима", - заявил Ушаков, говоря о саммите G7 в Эвиане, на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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10:25
 
ФранцияВ миреG7РоссияЮрий Ушаков
 
 
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