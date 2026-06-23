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Россия приветствует заключение меморандума США и Ирана, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.06.2026
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10:20 23.06.2026 (обновлено: 10:33 23.06.2026)
Россия приветствует заключение меморандума США и Ирана, заявил Ушаков

Ушаков: Россия приветствует заключение меморандума США и Ирана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приветствует заключение меморандума между США и Ираном и надеется на продуктивность переговоров между этими странами.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта и снятие морской блокады со стороны США, а также восстановление судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия приветствует заключение меморандума США и Ирана, Москва надеется, что переговоры между странами будут продуктивными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Над всем, уважаемые коллеги, нависает, понятно, проблема Ближнего Востока. Россия приветствовала перемирие и заключение американо-иранского меморандума. Мы надеемся, что начавшиеся переговоры будут результативными", - сказал Ушаков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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