Россия приветствует заключение меморандума США и Ирана, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия приветствует заключение меморандума между США и Ираном и надеется на продуктивность переговоров между этими странами.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта и снятие морской блокады со стороны США, а также восстановление судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия приветствует заключение меморандума США и Ирана, Москва надеется, что переговоры между странами будут продуктивными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Над всем, уважаемые коллеги, нависает, понятно, проблема Ближнего Востока. Россия приветствовала перемирие и заключение американо-иранского меморандума. Мы надеемся, что начавшиеся переговоры будут результативными", - сказал Ушаков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.