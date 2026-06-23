Россия приветствует заключение меморандума США и Ирана, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия приветствует заключение меморандума США и Ирана, Москва надеется, что переговоры между странами будут продуктивными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.