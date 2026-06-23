Он отметил, что на какое-то время европейцам пришлось, причем весьма охотно, взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.