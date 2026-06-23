Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США при Дональде Трампе пытались решить украинский конфликт путем переговоров.
- При Джо Байдене администрация задавала «градус русофобии» и выступала за предоставление военной помощи Киеву.
- Европейцы взяли на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе предпринимали попытки решить украинских конфликт путем переговоров, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
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"Вспомню, что как только начиналась специальная военная операция, закоперщиком политической военной помощи Киеву выступила администрация (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. Именно при президенте Байдене Вашингтон задавал градус русофобии, это всем хорошо известно. При Трампе же американцы, надо сказать, выстраивали линию с определенными нюансами, предпринимали посреднические усилия, которые способствовали, в частности, проведению, как вы помните, переговорных раундов в Стамбуле и в Женеве", - сказал Ушаков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Он отметил, что на какое-то время европейцам пришлось, причем весьма охотно, взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.