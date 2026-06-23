Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ.
- По словам Юрия Ушакова, насаждаются иллюзорные представления о возможности пересмотра истории и географии народов, которые веками жили рядом.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна. При этом насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть", - сказал Ушаков на форуме "Примаковские чтения".