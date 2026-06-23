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Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг Армении - РИА Новости, 23.06.2026
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10:15 23.06.2026 (обновлено: 10:40 23.06.2026)
Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг Армении

Ушаков: Россия видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкЖители с флагом Армении на площади республики в Ереване
Жители с флагом Армении на площади республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Стрингер
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Жители с флагом Армении на площади республики в Ереване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ.
  • По словам Юрия Ушакова, насаждаются иллюзорные представления о возможности пересмотра истории и географии народов, которые веками жили рядом.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна. При этом насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть", - сказал Ушаков на форуме "Примаковские чтения".
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