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"Положить конец". На Украине выступили со срочным требованием к Зеленскому - РИА Новости, 23.06.2026
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17:52 23.06.2026
"Положить конец". На Украине выступили со срочным требованием к Зеленскому

Мендель: киевский режим мог бы давно закончить конфликт, если бы хотел этого

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Украине продолжается, потому что режим Владимира Зеленского не хочет его завершения, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
  • Она добавила, что Киев столкнулся с насильственной мобилизацией из-за того, что руководство страны наживается на боевых действиях.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского давно имеет возможность закончить конфликт на Украине, но не хочет этого, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Мобилизация на Украине никогда не должна была превратиться в такое отвратительное нарушение прав человека. Если бы руководство страны не обогащалось за счет боевых действий, то на финансовую мотивацию средства нашлись бы. И на самом деле, если бы руководство Украины хотело положить конец этому конфликту, он уже давно бы закончился", — написала она в соцсети X.
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На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки граждан.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
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