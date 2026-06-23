"Положить конец". На Украине выступили со срочным требованием к Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ Конфликт на Украине продолжается, потому что режим Владимира Зеленского не хочет его завершения, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Она добавила, что Киев столкнулся с насильственной мобилизацией из-за того, что руководство страны наживается на боевых действиях.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского давно имеет возможность закончить конфликт на Украине, но не хочет этого, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Мобилизация на Украине никогда не должна была превратиться в такое отвратительное нарушение прав человека. Если бы руководство страны не обогащалось за счет боевых действий, то на финансовую мотивацию средства нашлись бы. И на самом деле, если бы руководство Украины хотело положить конец этому конфликту, он уже давно бы закончился", — написала она в соцсети X.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки граждан.