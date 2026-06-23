Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт на Украине продолжается, потому что режим Владимира Зеленского не хочет его завершения, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
- Она добавила, что Киев столкнулся с насильственной мобилизацией из-за того, что руководство страны наживается на боевых действиях.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского давно имеет возможность закончить конфликт на Украине, но не хочет этого, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Мобилизация на Украине никогда не должна была превратиться в такое отвратительное нарушение прав человека. Если бы руководство страны не обогащалось за счет боевых действий, то на финансовую мотивацию средства нашлись бы. И на самом деле, если бы руководство Украины хотело положить конец этому конфликту, он уже давно бы закончился", — написала она в соцсети X.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
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