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Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине - РИА Новости, 23.06.2026
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16:55 23.06.2026
Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине

Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине в Гданьск

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президента Польши Кароля Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине в Гданьске, сообщил пресс-секретарь кабмина республики Адам Шлапка.
  • Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) касается экономического сотрудничества и экономической безопасности и организуется исполнительной властью.
  • В ситуации обострившегося конфликта между Варшавой и Киевом на конференцию не приедет и Владимир Зеленский, участие которого изначально анонсировалось.
ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого даже не собирались приглашать на конференцию по Украине в Гданьск, следует из слов пресс-секретаря кабмина республики Адама Шлапки.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши.
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"Это исходит из формулы данного мероприятия. Это мероприятие, которое касается экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области экономической безопасности. Это мероприятие циклическое, которое готовится исполнительной властью, которая занимается экономической политикой. Внешней политикой. Предыдущее мероприятие такого типа, которое состоялось в прошлом году в Риме, тоже прошло на правительственном уровне, как и ранее – в Берлине", - сказал Шлапка журналистам.
Он отметил, что обычно правительство организует свои мероприятия, а президент – свои.
"Есть мероприятия, которые организует президентский дворец, пан президент, и тоже не приглашает на них премьера. Помните, как в прошлом году была организована встреча глав балтийских стран, которую организовывал президент, и таких вопросов попросту не появлялись", - сказал пресс-секретарь кабмина.
При этом он заявил, что канцелярия президента Польши ранее не высказывала заинтересованность в участии в конференции главы государства.
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"Президентский дворец ни в какой мере не высказывал заинтересованности этой конференцией. Для всех было ясно, что это мероприятие, организованное правительством", - сказал Шлапка.
Ранее сообщалось, что в ситуации обострившегося конфликта между Варшавой и Киевом на конференцию не приедет и Владимир Зеленский, участие которого изначально анонсировалось.
Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
*Запрещенные в России экстремистские организации.
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