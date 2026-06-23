Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Президента Польши Кароля Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине в Гданьске, сообщил пресс-секретарь кабмина республики Адам Шлапка.

Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) касается экономического сотрудничества и экономической безопасности и организуется исполнительной властью.

В ситуации обострившегося конфликта между Варшавой и Киевом на конференцию не приедет и Владимир Зеленский, участие которого изначально анонсировалось.

ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого даже не собирались приглашать на конференцию по Украине в Гданьск, следует из слов пресс-секретаря кабмина республики Адама Шлапки.

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши.

"Это исходит из формулы данного мероприятия. Это мероприятие, которое касается экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области экономической безопасности. Это мероприятие циклическое, которое готовится исполнительной властью, которая занимается экономической политикой. Внешней политикой. Предыдущее мероприятие такого типа, которое состоялось в прошлом году в Риме, тоже прошло на правительственном уровне, как и ранее – в Берлине", - сказал Шлапка журналистам.

Он отметил, что обычно правительство организует свои мероприятия, а президент – свои.

"Есть мероприятия, которые организует президентский дворец, пан президент, и тоже не приглашает на них премьера. Помните, как в прошлом году была организована встреча глав балтийских стран, которую организовывал президент, и таких вопросов попросту не появлялись", - сказал пресс-секретарь кабмина.

При этом он заявил, что канцелярия президента Польши ранее не высказывала заинтересованность в участии в конференции главы государства.

"Президентский дворец ни в какой мере не высказывал заинтересованности этой конференцией. Для всех было ясно, что это мероприятие, организованное правительством", - сказал Шлапка.

Ранее сообщалось, что в ситуации обострившегося конфликта между Варшавой и Киевом на конференцию не приедет и Владимир Зеленский, участие которого изначально анонсировалось.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.