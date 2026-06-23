Рейтинг@Mail.ru
"Время пришло". На Западе внезапно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 23.06.2026 (обновлено: 19:24 23.06.2026)
"Время пришло". На Западе внезапно высказались о конфликте на Украине

Дюпон-Эньян: скандал из-за ОУН* показал, что конфликт на Украине нужно закончить

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал Европу остановить украинский конфликт после скандала Варшавы и Киева.
  • Политик отметил, что ссора президента Польши Кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским сигнализирует, что самые близкие союзники отказываются от поддержки Украины.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Скандал Варшавы и Киева показывает, что Европа должна выступить за завершение конфликта на Украине, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Когда польский реализм берет верх над трансатлантической идеологией, это становится ярким сигналом: пришло время вести переговоры о мире в Европе, а не подпитывать бесконечную войну за счет простых людей", — написал он в соцсети X.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Вопрос времени". На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией
Вчера, 09:36
Как отметил политик, решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла говорит о том, что даже самые преданные союзники отдаляются от Украины, потому что больше не могут терпеть упрямство Киева и исторические провокации.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши "может плохо для него закончиться".
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Пусть отдают танки". В Польше ответили на наглую выходку Зеленского
Вчера, 14:50
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколя Дюпон-ЭньянВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Великая Отечественная война (1941-1945)Кароль НавроцкийВаршаваПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала