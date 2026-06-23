"Время пришло". На Западе внезапно высказались о конфликте на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал Европу остановить украинский конфликт после скандала Варшавы и Киева.

Политик отметил, что ссора президента Польши Кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским сигнализирует, что самые близкие союзники отказываются от поддержки Украины.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Скандал Варшавы и Киева показывает, что Европа должна выступить за завершение конфликта на Украине, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Когда польский реализм берет верх над трансатлантической идеологией, это становится ярким сигналом: пришло время вести переговоры о мире в Европе , а не подпитывать бесконечную войну за счет простых людей", — написал он в соцсети X.

Как отметил политик, решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла говорит о том, что даже самые преданные союзники отдаляются от Украины, потому что больше не могут терпеть упрямство Киева и исторические провокации.

В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши "может плохо для него закончиться".

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.