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Туск рассказал подробности о конференции по Украине в Гданьске - РИА Новости, 23.06.2026
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14:22 23.06.2026
Туск рассказал подробности о конференции по Украине в Гданьске

Туск: конференция по Украине состоится вне зависимости от присутствия Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туск заявил, что конференция по Украине в Гданьске состоится независимо от присутствия Зеленского.
  • По его словам, на конференции планируется подписать около 200 договоров и соглашений, в том числе польско-украинских.
  • Международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 — пройдет в Гданьске 25–26 июня 2026 года.
ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в польском Гданьске состоится вне зависимости от присутствия там Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что, по его информации, Зеленский, "обиженный" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск.
"Мы организовали конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Она состоится несмотря на то, кто портит нашу работу в данный момент – в Варшаве или в Киеве", - сказал Туск.
Он отметил, что Украина сама примет решение о составе своей делегации.
"Не я буду решать, кто приедет на конференцию со стороны Украины. Там постоянно идут совещания – в Киеве. Независимо от того, какая делегация приедет с Украины, мы сделаем свою работу", - сказал польский премьер.
Он отметил, что на конференции планируется подписать около 200 договоров и соглашений.
"Мы подготовили на эту конференцию 200 соглашений и договоров, в том числе множество польско-украинских. Речь идет о совместных предприятиях, совместном бизнесе после окончания войны", - сказал Туск.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и президент Польши Кароль Навроцкий.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии *. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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22 июня, 22:20
 
В миреУкраинаПольшаГданьскВладимир ЗеленскийДональд ТускКароль НавроцкийВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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