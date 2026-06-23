Туск рассказал подробности о конференции по Украине в Гданьске

Краткий пересказ от РИА ИИ Туск заявил, что конференция по Украине в Гданьске состоится независимо от присутствия Зеленского.

По его словам, на конференции планируется подписать около 200 договоров и соглашений, в том числе польско-украинских.

Международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 — пройдет в Гданьске 25–26 июня 2026 года.

ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в польском Гданьске состоится вне зависимости от присутствия там Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина.

Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что, по его информации, Зеленский, "обиженный" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск.

"Мы организовали конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Она состоится несмотря на то, кто портит нашу работу в данный момент – в Варшаве или в Киеве", - сказал Туск.

Он отметил, что Украина сама примет решение о составе своей делегации.

"Не я буду решать, кто приедет на конференцию со стороны Украины. Там постоянно идут совещания – в Киеве. Независимо от того, какая делегация приедет с Украины, мы сделаем свою работу", - сказал польский премьер.

Он отметил, что на конференции планируется подписать около 200 договоров и соглашений.

"Мы подготовили на эту конференцию 200 соглашений и договоров, в том числе множество польско-украинских. Речь идет о совместных предприятиях, совместном бизнесе после окончания войны", - сказал Туск.

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и президент Польши Кароль Навроцкий.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии *. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.