ВСУ потеряли свыше 315 военных в зоне действия "Востока" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей.

Украинские войска за сутки потеряли более 315 военных и военную технику.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 315 военных, сообщило Минобороны РФ.

« "Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровское, Водяное Днепропетровской области и Любицкое Запорожской области.