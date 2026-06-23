В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве с 01:20 мск объявлена воздушная тревога.
- Воздушная тревога также объявлена в частях Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей Украины.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги звучит в Киеве с 01.20 мск.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в частях Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областей и Черниговской области Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18