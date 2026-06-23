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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к Twitch в России - РИА Новости, 23.06.2026
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15:30 23.06.2026
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к Twitch в России

Роскомнадзор не ограничивает доступ к платформе Twitch в России

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Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник россияне стали сообщать о плохой работе Twitch, за последние сутки насчитывается 3 тысячи жалоб.
  • Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch в России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch в России, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее во вторник россияне стали сообщать о плохой работе Twitch - согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 3 тысячи жалоб. Больше всего - из Нижегородской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Башкирии и Подмосковья.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch", - сообщили в ведомстве.
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РоссияЧелябинская областьСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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