Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к Twitch в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник россияне стали сообщать о плохой работе Twitch, за последние сутки насчитывается 3 тысячи жалоб.
- Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch в России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch в России, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее во вторник россияне стали сообщать о плохой работе Twitch - согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 3 тысячи жалоб. Больше всего - из Нижегородской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Башкирии и Подмосковья.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch", - сообщили в ведомстве.