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Туск не поддержал лишение Зеленского награды из-за героизации нацистов - РИА Новости, 23.06.2026
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14:36 23.06.2026
Туск не поддержал лишение Зеленского награды из-за героизации нацистов

Туск не поддержал решение президента лишить Зеленского награды из-за нацистов

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла.
  • По словам Туска, он не будет участвовать в процессе лишения Зеленского награды.
  • Решение президента Польши о лишении Зеленского награды нуждается в подписи премьера, согласно конституции страны.
ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского награды из-за героизации нацистов.
"В последние дни мы имели дело с серией плохих и ненужных решений – как с решением о присвоении имени "Героев УПА*", реакция на это с лишением ордена, возвращение орденов", - заявил Туск, открывая заседание кабмина.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Для лишения Зеленского ордена нужна подпись премьера Польши
Вчера, 14:20
"Я не буду в этом участвовать никоим образом", - добавил он.
При этом ранее представитель канцелярии главы правительства Польши заявил РИА Новости, что в соответствии с конституцией страны решение президента Польши о лишении Зеленского награды нуждается в подписи премьера.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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