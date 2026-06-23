Туск не поддержал лишение Зеленского награды из-за героизации нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла.

По словам Туска, он не будет участвовать в процессе лишения Зеленского награды.

Решение президента Польши о лишении Зеленского награды нуждается в подписи премьера, согласно конституции страны.

ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского награды из-за героизации нацистов.

"В последние дни мы имели дело с серией плохих и ненужных решений – как с решением о присвоении имени "Героев УПА*", реакция на это с лишением ордена, возвращение орденов", - заявил Туск , открывая заседание кабмина.

"Я не буду в этом участвовать никоим образом", - добавил он.

При этом ранее представитель канцелярии главы правительства Польши заявил РИА Новости, что в соответствии с конституцией страны решение президента Польши о лишении Зеленского награды нуждается в подписи премьера.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.