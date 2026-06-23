В России выявили завозной случай мелиоидоза

Мелиоидоз (почвенная лихорадка) — особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Заразиться им можно через пищу или воду, при попадании бактерий с почвой или водой из луж в открытые ранки на теле, при случайном вдыхании пыли с зараженной почвы, при контакте с больным человеком или животным, при укусах насекомых. Основные симптомы — высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации. Тяжелое течение заболевания нередко приводит к смерти пациента.