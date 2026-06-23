Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.
- Туристка госпитализирована в тяжелом состоянии.
- В России разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики мелиоидоза.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В России выявили завозной случай мелиоидоза — опасного тропического заболевания, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии", — говорится в релизе.
Как отметили в ведомстве, в России разработана и применяется высокочувствительная тест‑система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя.
Мелиоидоз (почвенная лихорадка) — особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Заразиться им можно через пищу или воду, при попадании бактерий с почвой или водой из луж в открытые ранки на теле, при случайном вдыхании пыли с зараженной почвы, при контакте с больным человеком или животным, при укусах насекомых. Основные симптомы — высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации. Тяжелое течение заболевания нередко приводит к смерти пациента.