В Таиланде предупредили о возможных вспышках опасных заболеваний

Краткий пересказ от РИА ИИ Департамент по контролю заболеваний министерства здравоохранения Таиланда предупредил о возможных вспышках лихорадки денге, чикунгуньи, вируса Зика и других опасных болезней в сезон дождей с конца мая по середину октября.

Минздав Таиланда рекомендует соблюдать меры профилактики, такие как ношение масок, частое мытье рук, избегание контакта с больными людьми, вакцинация и защита от комаров для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

В случае укуса ядовитой змеи или насекомого, а также при получении травмы от удара молнии или поражения электрическим током в сезон дождей рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Департамент по контролю заболеваний министерства здравоохранения Таиланда опубликовал предупреждение для населения и туристов о возможных вспышках лихорадки денге, чикунгуньи, вируса Зика и других опасных болезней, рост которых обычно наблюдается в стране в сезон дождей с конца мая по середину октября.

« "Сезон дождей в этом году наступил 30 мая. Погодные условия сезона дождей способствуют распространению инфекционных заболеваний и повышают риск различных угроз для здоровья. Настоящее предупреждение о профилактике опасных заболеваний и угроз для здоровья выпущено для сезона дождей 2026 года", - говорится в документе, который подписал генеральный директор департамента доктор Монтхиен Канасават.

Первыми в списке опасностей для здоровья в предупреждении минздрава Таиланда стоят респираторные инфекционные заболевания, включая грипп, пневмонию, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и COVID-19, которые часто легко распространяются во влажную погоду и в местах скопления людей. В качестве мер профилактики минздрав Таиланда предлагает ношение маски в местах скопления людей, частое мытье рук с мылом или спиртом, избегание тесного контакта с больными людьми, отдых и восстановление при появлении симптомов, а также вакцинацию по рекомендации врача.

Вторая группа заболеваний, наиболее опасных и быстро распространяющихся в сезон дождей – это заболевания, переносимые комарами, такие как малярия, лихорадка денге, чикунгунья и вирус Зика. Наиболее опасным из них является лихорадка денге, которая при повторном или третьем заражении может проходить с тяжелым течением и привести к смерти пациента. Главное средство профилактики – защита от комаров путем плотного закрытия крышками бочек и других хранилищ стоячей воды у жилых домов, поддержание жилья в чистоте, своевременное удаление мусора, использование москитных решеток и сеток на окнах и репеллентов для тела при выходе из дома и прогулках на природе. Лихорадка денге, чикунгунья и вирус Зика разносятся дневными комарами, однако важно защищаться от всех видов комаров в любое время суток.

Еще одной группой заболеваний, наиболее опасных в сезон дождей, являются инфекции, разносимые через почву и загрязненную воду, которые попадают в организм человека через любые ранки, включая потертости, на ногах: лептоспироз (водная лихорадка) и мелиоидоз (почвенная лихорадка). Минздрав Таиланда рекомендует не ходить босиком или в открытой обуви по грязи и мокрой от дождя земле, а также по подтопленным территориям или лужам, а в случае, если пришлось это сделать, сразу после такой прогулки принять душ и тщательно вымыть ноги.

Немалую опасность в сезон дождей представляют укусы ядовитых змей и насекомых, которые в этот период года наиболее активны и чаще покидают свои укрытия, в том числе и в городах, предупреждает департамент по контролю заболеваний. В случае укуса рекомендуется немедленно обратиться к врачу, говорится в предупреждении.

В сезон дождей также чаще возникают травмы от ударов молний и других поражений электрическим током, связанных как с частыми грозами, так и с влажностью и мокрым грунтом в случаях с короткими замыканиями в электроприборах и механическими повреждениями изоляции проводов, идущих по земле. Департамент предлагает избегать открытых территорий во время грозы и внимательно следить за состоянием электроприборов и электропроводки.

В предупреждении также сообщается, что во время сезона дождей во всех отделах здравоохранения всех административных единиц Таиланда, от городов до сельских районов и поселков, работают медицинские группы быстрого реагирования, готовые к проведению мероприятий по контролю вспышек инфекционных заболеваний.