Почему Трусова меняла тренеров и чего она боится: ответы чемпионки

Она четыре года не выступала на соревнованиях, но по-прежнему - спортивная икона. РИА Новости раскрывает в двадцать второй день рождения Александры Игнатовой (Трусовой) секрет ее популярности с помощью ее же правил жизни.

1 - Не сочиняй мечты

Столь амбициозные цели кому-то могли показаться детскими фантазиями, но Саша Трусова в десять лет уже знала, что будет соревноваться на Олимпиадах – во множественном числе. "С детства решила, что буду участвовать в двух Олимпийских играх. По крайней мере, попытаюсь. Помню, как смотрела Олимпиаду-2014 в Сочи . Увидела там Липницкую, Сотникову… И окончательно поняла, что хочу стать фигуристкой", - говорила она Olympics в 2019 году.

И пока что она из графика не выбивается - одна Олимпиада случилась в 2022 году, вторая все еще возможна. Международный союз конькобежцев рано или поздно снимет ограничения с российских спортсменов на участие в международных соревнованиях, а Саша тем временем восстанавливает четверные прыжки и готова ворваться в новый сезон.

Сама она в 2023 году в личном Telegram-канале определила разницу между целью и мечтой как разность между тем фантастическим контентом, который она исполнила на Олимпиаде, и не последовавшим за этой ценой золотом: "Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четверных прыжков в одной программе и установила 11 олимпийских рекордов! Но, к сожалению, моя мечта в тот день не сбылась".

Думается, жить с ощущением отлично выполненной работы все-таки легче, чем знать об упущенных возможностях - независимо от результата. На Олимпиаде в Пекине Трусова сделала максимум не только для себя, но и для всего мира. Эту высоту по-прежнему никто не перебил.

2 - Принимай свои недостатки

Примерно столько же времени, сколько человечество имеет возможность наблюдать за прыжковым гением Трусовой, она слышит советы и упреки - не убивайся, сделай меньше, опусти планку, для победы хватит и 50%.

Причем и от сторонних наблюдателей, и от тренеров. Из аргументов у скептиков есть только сослагательное наклонение и ненаучные гипотезы.

Саша на такое обесценивание не соглашается. Она признает, что ей свойственен максимализм, но меняться не планирует: "Максимализм немножко мешает, но я такая. Мне тяжелее выступать с легким контентом, чем со сложным".

Трусова имеет право так говорить - именно благодаря максимализму она смогла выучить сложные прыжки и во многом стать с ними первой в мире.

3 - Ориентируйся на сильных женщин

Когда Саша в первый взрослый сезон вышла на лед в образе Дейенерис из "Игры престолов", это было стопроцентное попадание в ее личность. Кто-то возмущался, что в сериале многое не для детских глаз и ушей, героиня сомнительный пример для подражания, а Трусовой тогда было всего пятнадцать. Но если оставить за скобками сюжетные подробности и рассмотреть только срез характера Дейенерис, станет понятно, почему эта программа так нравилась самой Саше: "Дейенерис очень сильная, смелая. Мне нравится, как она себе ведет, как себя ставит", - заявила она Olympics.

4 - Не будь безрассудной

Трусову часто называют бесстрашной и даже безбашенной - за то, что она делает на льду, как смело может говорить о своих чувствах и проявлять свою индивидуальность. На самом деле она ничего не боится, только если в процессе может отвечать сама за себя. А вообще безумные поступки ей не свойственны:

"Не могу сказать, что я бесстрашная и отчаянная. Это неправда! Я много чего боюсь: летать на самолетах, кататься на экстремальных аттракционах в парках развлечений. Вот прыгать на коньках и падать на лед не боюсь. Потому что тут все зависит только от тебя. Я чувствую каждую мышцу своего тела, знаю, что делать. А с аттракционами или самолетами - мало что от тебя зависит. Вдруг вышка сломается или самолет окажется неисправен? И уже никуда не убежишь, и умение падать на лед точно не пригодится", - рассуждает Саша в своей автобиографии "Девочка, победившая гравитацию".

5 - Тренер - попутчик по дороге к цели. Попутчиков можно менять

Трусова несколько раз за карьеру совершала громкие переходы от одного тренера к другому, воспринимая это как неизбежные пит-стопы. Надо было уехать из Рязани и закрепиться в Москве - нашелся Александр Волков. Нужно было занять удачную позицию для большого рывка - такой базой стал "Хрустальный" и команда Этери Тутберидзе. В момент кризиса и обострившейся конкуренции появился Евгений Плющенко с его экстра-условиями. Для подготовки к Олимпиаде, естественно, Трусова снова обратилась к Тутберидзе. После разочарования Игр был побег к Светлане Соколовской, затем снова к Плющенко и, наконец, возвращение в спорт - опять к Тутберидзе.

При этом Саше как-то не слишком прилетает от болельщиков за бег по тренерскому кругу, как это случается с другими фигуристами. Возможно, потому что она никому не клялась в ученической верности. Для нее тренер - что-то вроде менеджера. Наемный управляющий для проекта по запуску Русской ракеты на олимпийскую орбиту. И тренеры это тоже понимают.

"Я не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас. Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых тренировалась… Я считаю, что это развитие: у каждого тренера свой подход. Спортсмен имеет право попробовать себя в разных тренерских штабах и решить, где ему комфортнее", - сказала Трусова Okko в 2023 году.

6 - Дружба - на вес золота

Существование в режиме конкуренции, тренировки бок о бок со своими главными соперницами и концентрация на себе ради результата научили Сашу, что спорт - последнее место, где стоит искать подруг. Она всегда подчеркивала, что в "Хрустальном" довольно комфортная по-человечески атмосфера, но при этом назвать кого-то своей подругой не могла. Спустя время это изменилось. Хотя словом "друг" Саша по-прежнему не разбрасывается.

"Очень много времени прошло с момента, когда я смогла признать, что у меня есть две подруги из фигурного катания. Они появились не так давно. Мое доверие нужно завоевать", - заявила Трусова в интервью Ляйсан Утяшевой.

7 - Поступки важнее слов

При бешеном уровне медийности, захватившей ее жизнь с тринадцати лет, Саша никогда не была слишком многословной. Она сама предпочитает больше делать, чем говорить, и того же всегда ждет от других - даже в вопросах личного характера.

"Я считаю, что любовь показывается поступками. Можно много говорить, можно говорить, что ты любишь всех, можно подходить к каждому и говорить: „Люблю тебя, люблю тебя“. Но я думаю, что это все не так, они просто говорят. Я поняла, что те люди, которые постоянно говорят, что они кого‑то любят или всех любят - они как раз не любят", - поделилась Трусова в интервью Евгении Медведевой.

Может, еще потому она так легко нашла общий язык с Макаром Игнатовым - он тоже известен как не слишком разговорчивый парень.

8 - Самое главное в жизни - семья

Для зацикленного на результате и амбициях человека такой приоритет может выглядеть странно, и все же Саша всегда об этом говорила - семья для нее важнее благ и достижений. Пока она была совсем юной, ей было не до мальчиков и влюбленностей. После Олимпиады в Пекине она позволила себе взять паузу и немного пожить обычной жизнью молодой девушки. Но довольно быстро нашла свою любовь, вышла замуж и родила ребенка. И даже сейчас, когда сформулирована четкая мысль о возвращении в спорт, муж и сын остаются у нее в приоритете по сравнению с олимпийской мечтой.

"Для меня всегда семья была важнее, чем спорт. Сейчас в особенности. Даже с учетом того, что я хочу вернуться, исполнить мечту - не будем называть какую, - для меня важнее Макар (муж) и Миша (сын). Так будет всегда", - сказала Саша во влоге на своем Youtube-канале.

9 – Если семья, то - большая

И пусть пока у Трусовой только один ребенок, можно не сомневаться - когда цель второй Олимпиады будет достигнута, она захочет стать мамой еще не раз. Саша уже давно рассказывала, что мечтает о большой семье, как ее собственная - у нее два младших брата.