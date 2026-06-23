Иран идет на крупные уступки в переговорах с США, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Тегеран идет на серьезные уступки в переговорах с Вашингтоном, включая согласие на ядерные инспекции, утверждает Трамп.

По его словам, проверки будут проходить на бессрочной основе.

США направят размороженные средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров американского производства.

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Тегеран идет на серьезные уступки в переговорах с Вашингтоном, включая согласие на ядерные инспекции, утверждает глава Белого дома Дональд Трамп.

"На основании этого и других крупных уступок, на которые идет Иран, я согласился позволить Ормузскому проливу оставаться открытым, без дальнейшей морской блокады", — написал он в соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что проверки на ядерных объектах ИРИ будут проходить на бессрочной основе.

Трамп добавил, что Штаты направят размороженные средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров американского производства, они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет.

Первый раунд технических переговоров Вашингтона и Тегерана закончился ночью в понедельник. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя его результаты , заявил, что по итогам беседы удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.

Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.