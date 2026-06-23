Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские автоконцерны начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot, заявил Трамп.
- Вашингтон разворачивает масштабную кампанию по выпуску вооружений.
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил президент США Дональд Трамп.
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"У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", — сказал он журналистам в Белом доме.
По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.
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"Они (оборонные компании. — Прим. ред.) имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия", — добавил глава Белого дома.
Как передавали СМИ, конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле телеканал CNN сообщал, что только за семь недель США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30 процентов снарядов Tomahawk.
По мнению аналитиков, на восполнение потребуется несколько лет.