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Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил Трамп - РИА Новости, 23.06.2026
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02:32 23.06.2026 (обновлено: 09:01 23.06.2026)
Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил Трамп

Трамп: автоконцерны в США начнут производить оружие, включая Tomahawk и Patriot

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские автоконцерны начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot, заявил Трамп.
  • Вашингтон разворачивает масштабную кампанию по выпуску вооружений.
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", — сказал он журналистам в Белом доме.
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По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.
«
"Они (оборонные компании. — Прим. ред.) имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия", — добавил глава Белого дома.
Как передавали СМИ, конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле телеканал CNN сообщал, что только за семь недель США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30 процентов снарядов Tomahawk.
По мнению аналитиков, на восполнение потребуется несколько лет.
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