Конфликт с Ираном истощил арсеналы США, пишет CNN - РИА Новости, 22.04.2026
12:03 22.04.2026
© AP Photo / Stephen B. Morton — Американские военные перед посадкой в самолет
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военная операция США против Ирана привела к заметному истощению запасов ключевых американских ракет.
  • На восполнение части израсходованных арсеналов уйдет от трех до пяти лет.
  • Высокий расход боеприпасов создал окно повышенной уязвимости в западной части Тихого океана.
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Военная операция США против Ирана привела к заметному истощению запасов ключевых американских ракет и создала риск нехватки боеприпасов в случае нового конфликта в ближайшие годы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов и три источника, знакомых с недавними внутренними оценками запасов Пентагона.
По данным телеканала, за семь недель войны США израсходовали не менее 45% запасов оперативно-тактических ракет Precision Strike Missile, как минимум половину ракет комплекса THAAD, предназначенных для перехвата баллистических целей, и почти 50% запасов ракет-перехватчиков комплекса Patriot. Эти оценки содержатся в новом анализе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и, как утверждают собеседники CNN, в целом совпадают с засекреченными данными Пентагона.
Кроме того, как сообщает телеканал, США израсходовали около 30% запасов крылатых ракет Tomahawk, более 20% дальнобойных авиационных ракет класса "воздух-поверхность" JASSM, а также примерно по 20% запасов ракет SM-3 и SM-6. По оценкам экспертов CSIS и источников CNN, на восполнение части этих арсеналов уйдет от трех до пяти лет даже с учетом заключенных в этом году контрактов на расширение производства.
CNN отмечает, что в краткосрочной перспективе у США, вероятно, сохраняется достаточно бомб и ракет для продолжения боевых действий против Ирана, если неустойчивое перемирие сорвется. Однако оставшихся запасов критически важных боеприпасов уже недостаточно для противостояния сопоставимому противнику, такому как Китай, а возвращение арсеналов к довоенному уровню, вероятно, займет годы.
"Высокий расход боеприпасов создал окно повышенной уязвимости в западной части Тихого океана", — заявил телеканалу один из авторов доклада CSIS, отставной полковник корпуса морской пехоты США Марк Канчиан.
По его словам, на восполнение этих запасов потребуется от одного до четырех лет, а затем еще несколько лет — на наращивание их до необходимого уровня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
