Конфликт с Ираном истощил арсеналы США, пишет CNN

Кроме того, как сообщает телеканал, США израсходовали около 30% запасов крылатых ракет Tomahawk, более 20% дальнобойных авиационных ракет класса "воздух-поверхность" JASSM, а также примерно по 20% запасов ракет SM-3 и SM-6. По оценкам экспертов CSIS и источников CNN, на восполнение части этих арсеналов уйдет от трех до пяти лет даже с учетом заключенных в этом году контрактов на расширение производства.