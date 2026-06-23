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"Трактор" подписал контракт с лучшим вратарем чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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11:18 23.06.2026 (обновлено: 11:22 23.06.2026)
"Трактор" подписал контракт с лучшим вратарем чемпионата мира

"Трактор" подписал контракт с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хеукеланном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХенрик Хеукеланн
Хенрик Хеукеланн - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Хенрик Хеукеланн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Челябинский "Трактор" подписал двухлетний контракт с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хеукеланном.
  • Хеукеланн стал бронзовым призером чемпионата мира в мае и был признан лучшим вратарем турнира.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Челябинский "Трактор" подписал контракт с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хеукеланном, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с вратарем подписано на два года.
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На прошедшем в мае чемпионате мира 31-летний Хеукеланн стал бронзовым призером в составе сборной Норвегии и был признан лучшим вратарем турнира.
Сезон-2024/2025 голкипер провел в немецком клубе "Штраубинг Тайгерс", где в 39 играх одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.
Согласно принятым в 2022 году поправкам в регламент Норвежской хоккейной ассоциации, Хеукеланн теряет право выступать за национальную сборную в случае подписания контракта с российским клубом.
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