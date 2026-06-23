"Трактор" подписал контракт с лучшим вратарем чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Челябинский "Трактор" подписал двухлетний контракт с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хеукеланном.

Хеукеланн стал бронзовым призером чемпионата мира в мае и был признан лучшим вратарем турнира.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Челябинский "Трактор" подписал контракт с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хеукеланном, сообщает Челябинский "Трактор" подписал контракт с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хеукеланном, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с вратарем подписано на два года.

На прошедшем в мае чемпионате мира 31-летний Хеукеланн стал бронзовым призером в составе сборной Норвегии и был признан лучшим вратарем турнира.

Сезон-2024/2025 голкипер провел в немецком клубе "Штраубинг Тайгерс", где в 39 играх одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.