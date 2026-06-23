ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 330 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю... Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, - говорится в сообщении российского военного ведомства.