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КС России вынес решение по срокам вступления в силу новых ставок утильсбора - РИА Новости, 23.06.2026
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14:46 23.06.2026
КС России вынес решение по срокам вступления в силу новых ставок утильсбора

КС России вынес решение по вступлению в силу ставок утильсбора не ранее месяца

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд России постановил, что нормативные акты, повышающие утилизационный сбор, должны вступать в силу не ранее чем через месяц после публикации.
  • Оспариваемый пункт постановления правительства об изменении размеров утилизационного сбора не соответствует Конституции, так как не обеспечивает плательщикам необходимый адаптационный период.
  • Дело заявителя подлежит пересмотру.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не нашел оснований для того, чтобы нормативные акты, повышающие утилизационный сбор, вступали в силу ранее, чем через месяц с момента опубликования, поскольку за меньший период плательщики могут не успеть адаптироваться к новым условиям, следует из материалов КС.
КС РФ во вторник провозгласил постановление по делу о проверке конституционности положений пункта 2 постановления правительства РФ "О внесении изменений в перечень видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора", а также подпункта "б" пункта 11.4 правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним.
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Оспариваемый пункт 2 устанавливает, что это постановление правительства, опубликованное 9 июня 2023 года, вступает в силу с 1 июля 2023 года. В его конституционности усомнился дилер сельхозтехники "Терра Групп", которому предложили заплатить повышенный утильсбор по новым правилам за "старую" поставку тракторов из Казахстана.
По оценке заявителя, оспариваемые нормы на практике допускают применение акта об увеличении утильсбора ранее, чем через месяц после его опубликования (и в отношении поставок, имевших место до его вступления в силу).
Как указал КС, увеличение размера утильсбора, как и других видов налогов и сборов, требует "разумного срока" вступления в силу соответствующего нормативного акта.
По общему правилу, установленному в Налоговом кодексе РФ, акты о сборах вступают в силу не ранее чем через месяц со дня официального опубликования, что достаточно для адаптации плательщиков к новым условиям. При этом в законодательстве нет специальных положений о вступлении в силу нормативных актов, регулирующих взимание утильсбора.
"С учетом его природы в рамках действующей системы нормативного регулирования отсутствуют достаточные основания для того, чтобы срок вступления в силу нормативного правового акта, повышающего размер подлежащего уплате утилизационного сбора, был меньше определенного налоговым законодательством срока для вступления в силу актов законодательства о сборах", – приводится в релизе КС России его позиция.
Отмечается, что правительство, определяя срок вступления в силу изменений, влекущих рост утильсбора, может установить и более длительный период для адаптации плательщиков к новым условиям. При снижении утильсбора есть возможность определить другой порядок вступления в силу соответствующего нормативного акта.
Согласно постановлению КС РФ, оспариваемый пункт 2 постановления правительства об изменении размеров утилизационного сбора не соответствует Конституции, поскольку не обеспечивает его плательщикам "необходимый адаптационный период, соответствующий природе этого обязательного публичного платежа".
До тех пор, пока не будет скорректировано правовое регулирование, применяются сроки вступления в силу, установленные Налоговым кодексом РФ для актов по сборам. При этом само оспоренное постановление правительства сохраняет свое действие, но подлежит применению по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
Дело заявителя подлежит пересмотру, заключается в постановлении КС России.
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