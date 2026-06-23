Рейтинг@Mail.ru
С авиакомпании взыскали семь миллионов рублей за крушение Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 23.06.2026 (обновлено: 08:33 23.06.2026)
С авиакомпании взыскали семь миллионов рублей за крушение Ан-24 в Приамурье

Суд взыскал 7 млн руб с авиакомпании "И-8" за крушение Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тындинский районный суд взыскал с авиакомпании «И8» 7 миллионов рублей в пользу родственников погибших при крушении самолета Ан-24 под Тындой.
  • Самолет Ан-24 авиакомпании «И8», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года, на борту было 48 человек, никто не выжил.
  • Суд установил, что авиакомпания обязана компенсировать вред независимо от вины, и учел невосполнимость утраты, возраст истцов, эмоциональные переживания и ранее полученные выплаты при расчете компенсации.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. Тындинский районный суд взыскал с авиакомпании "И8" 7 миллионов рублей в пользу родственников погибших при крушении самолета Ан-24 под Тындой, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "И8" (ранее "Ангара") , выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил, включая молодую семью с годовалой дочерью. Их родственники обратились в суд, потребовав по 2 миллиона рублей за гибель каждого из близких.
"Суд взыскал с АО "И8" в пользу каждого из четырех истцов: 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда за гибель дочери или сына и 750 тысяч рублей за гибель внучки. Общая сумма взысканного морального вреда составила 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
До этого авиакомпания добровольно выплатила по 1,5 миллиона рублей каждому истцу. Суд установил, что "И8" как владелец источника повышенной опасности обязана компенсировать вред независимо от вины. При расчете компенсации учтены невосполнимость утраты, возраст истцов, подтвержденные медицинскими документами эмоциональные переживания, а также ранее полученные выплаты.
Помимо морального вреда, одному из заявителей возмещены расходы на погребение в размере 512 тысяч рублей и судебные издержки 7 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.
Авиакатастрофа легкомоторного самолета в Омской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Росавиации назвали возможную причину крушения самолета под Омском
6 мая, 14:02
 
ПроисшествияТындаАмурская областьБлаговещенскАн-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала