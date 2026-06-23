С авиакомпании взыскали семь миллионов рублей за крушение Ан-24 в Приамурье

Краткий пересказ от РИА ИИ Тындинский районный суд взыскал с авиакомпании «И8» 7 миллионов рублей в пользу родственников погибших при крушении самолета Ан-24 под Тындой.

Самолет Ан-24 авиакомпании «И8», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года, на борту было 48 человек, никто не выжил.

Суд установил, что авиакомпания обязана компенсировать вред независимо от вины, и учел невосполнимость утраты, возраст истцов, эмоциональные переживания и ранее полученные выплаты при расчете компенсации.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. Тындинский районный суд взыскал с авиакомпании "И8" 7 миллионов рублей в пользу родственников погибших при крушении самолета Ан-24 под Тындой, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Пассажирский самолет Ан-2 4 авиакомпании "И8" (ранее "Ангара") , выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил, включая молодую семью с годовалой дочерью. Их родственники обратились в суд, потребовав по 2 миллиона рублей за гибель каждого из близких.

"Суд взыскал с АО "И8" в пользу каждого из четырех истцов: 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда за гибель дочери или сына и 750 тысяч рублей за гибель внучки. Общая сумма взысканного морального вреда составила 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

До этого авиакомпания добровольно выплатила по 1,5 миллиона рублей каждому истцу. Суд установил, что "И8" как владелец источника повышенной опасности обязана компенсировать вред независимо от вины. При расчете компенсации учтены невосполнимость утраты, возраст истцов, подтвержденные медицинскими документами эмоциональные переживания, а также ранее полученные выплаты.