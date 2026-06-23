Рейтинг@Mail.ru
Фальков рассказал о программах новой модели высшего образования - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 23.06.2026 (обновлено: 17:07 23.06.2026)
Фальков рассказал о программах новой модели высшего образования

Фальков: студенты будут обучаться по 581 программе в рамках новой модели

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках новой модели высшего образования российские студенты будут обучаться по 581 программе.
  • Пилотный проект новой модели высшего образования расширен до 17 университетов.
  • На первый курс выделено дополнительно 42,5 тысячи бюджетных мест.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские студенты будут обучаться по 581 программе в рамках новой модели высшего образования, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Министр рассказал о расширении пилотного проекта новой модели высшего образования, в который теперь входят 17 университетов.
"С этого года студенты в этих пилотных университетах по новой программе, в рамках новой модели будут обучаться по 581 образовательной программе. Только на первый курс мы выделили дополнительно 42,5 тысячи бюджетных мест", - отметил Фальков.
Он подчеркнул, что также многие программы были доработаны и переработаны.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Студенты - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Утвержден список специальностей по новой системе высшего образования
19 июня, 19:07
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала