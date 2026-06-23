Фальков рассказал о программах новой модели высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ В рамках новой модели высшего образования российские студенты будут обучаться по 581 программе.

Пилотный проект новой модели высшего образования расширен до 17 университетов.

На первый курс выделено дополнительно 42,5 тысячи бюджетных мест.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские студенты будут обучаться по 581 программе в рамках новой модели высшего образования, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Министр рассказал о расширении пилотного проекта новой модели высшего образования, в который теперь входят 17 университетов.

"С этого года студенты в этих пилотных университетах по новой программе, в рамках новой модели будут обучаться по 581 образовательной программе. Только на первый курс мы выделили дополнительно 42,5 тысячи бюджетных мест", - отметил Фальков

Он подчеркнул, что также многие программы были доработаны и переработаны.