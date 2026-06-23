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Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве, где прошел смерч - РИА Новости, 23.06.2026
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09:38 23.06.2026 (обновлено: 10:10 23.06.2026)
Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве, где прошел смерч

Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве после смерча

© Фото : соцсетиПоследствия прохождения смерча в Свердловской области
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве в Свердловской области после смерча.
  • В работах принимают участие более 50 человек и около 25 единиц техники.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве в Свердловской области после смерча, сообщили РИА Новости в пресс-центре "Россети-Урал".
«
"Сотрудники свердловского филиала (компании. — Прим. ред. ) восстановили подачу электроэнергии по сети 35-110 киловольт потребителям города Кушвы, на территории которого накануне прошел сильный атмосферный фронт", — заявили представители организации.
В работах принимают участие более 50 человек и около 25 единиц техники. Для снабжения социально значимых объектов используют резервные источники питания.
Сегодня утром свет уже вернули жителям населенных пунктов в Горноуральском и Верхнетуринском муниципальных округах.
© Кадр видео из соцсетей

Cмерч в Свердловской области.

Cмерч в Свердловской области

Cмерч в Свердловской области.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 3
© Фото : соцсети

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

Последствия прохождения смерча в Свердловской области

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсети

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

Последствия прохождения смерча в Свердловской области

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
3 из 3

Cмерч в Свердловской области.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 3

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
2 из 3

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
3 из 3
В понедельник на Кушву обрушился смерч. Ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи. Без света осталось более четырех тысяч частных домов. В городе ввели режим ЧС.
По последним данным, повреждены 99 частных домов, часть из них разрушена. Также пострадали 25 автомобилей. За медицинской помощью обратились 16 человек.
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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