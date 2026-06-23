Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве, где прошел смерч

Краткий пересказ от РИА ИИ Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве в Свердловской области после смерча.

В работах принимают участие более 50 человек и около 25 единиц техники.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве в Свердловской области после смерча, сообщили РИА Новости в пресс-центре "Россети-Урал".

« "Сотрудники свердловского филиала (компании. — Прим. ред. ) восстановили подачу электроэнергии по сети 35-110 киловольт потребителям города Кушвы, на территории которого накануне прошел сильный атмосферный фронт", — заявили представители организации.

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В работах принимают участие более 50 человек и около 25 единиц техники. Для снабжения социально значимых объектов используют резервные источники питания.

Сегодня утром свет уже вернули жителям населенных пунктов в Горноуральском и Верхнетуринском муниципальных округах.

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В понедельник на Кушву обрушился смерч. Ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи. Без света осталось более четырех тысяч частных домов. В городе ввели режим ЧС.