Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве, где прошел смерч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве в Свердловской области после смерча.
- В работах принимают участие более 50 человек и около 25 единиц техники.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве в Свердловской области после смерча, сообщили РИА Новости в пресс-центре "Россети-Урал".
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"Сотрудники свердловского филиала (компании. — Прим. ред. ) восстановили подачу электроэнергии по сети 35-110 киловольт потребителям города Кушвы, на территории которого накануне прошел сильный атмосферный фронт", — заявили представители организации.
В работах принимают участие более 50 человек и около 25 единиц техники. Для снабжения социально значимых объектов используют резервные источники питания.
Сегодня утром свет уже вернули жителям населенных пунктов в Горноуральском и Верхнетуринском муниципальных округах.
© Кадр видео из соцсетей
Cмерч в Свердловской области.
Cмерч в Свердловской области.
© Кадр видео из соцсетей
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© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
3 из 3
Cмерч в Свердловской области.
© Кадр видео из соцсетей
1 из 3
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
2 из 3
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
3 из 3
В понедельник на Кушву обрушился смерч. Ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи. Без света осталось более четырех тысяч частных домов. В городе ввели режим ЧС.
По последним данным, повреждены 99 частных домов, часть из них разрушена. Также пострадали 25 автомобилей. За медицинской помощью обратились 16 человек.