В Кушве при урагане произошли падения деревьев, опор ЛЭП и срывы кровель

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Падение деревьев, опор ЛЭП и срывы кровель домов произошли в свердловской Кушве, где, по данным местных СМИ, прошел торнадо, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

"Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в г. Кушве произошло нарушение электроснабжения. По оперативной информации, под отключение электроэнергии попали более четырех тысяч частных домов. Ветром повреждены 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и девяти опор линий электропередачи", — говорится в сообщении.