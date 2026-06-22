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В Кушве при урагане произошли падения деревьев, опор ЛЭП и срывы кровель - РИА Новости, 22.06.2026
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20:58 22.06.2026 (обновлено: 21:10 22.06.2026)
В Кушве при урагане произошли падения деревьев, опор ЛЭП и срывы кровель

В Кушве из-за смерча произошли падения деревьев, опор ЛЭП и срывы кровель

© Фото : соцсетиПоследствия смерча в Свердловской области
Последствия смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кушве Свердловской области произошел комплекс опасных метеорологических явлений, который местные СМИ называют торнадо.
  • Из-за стихии произошло нарушение электроснабжения, повреждены кровли домов, повалены деревья и опоры ЛЭП, под отключение электроэнергии попало более четырех тысяч частных домов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Падение деревьев, опор ЛЭП и срывы кровель домов произошли в свердловской Кушве, где, по данным местных СМИ, прошел торнадо, сообщили в пресс-службе МЧС региона.
"Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в г. Кушве произошло нарушение электроснабжения. По оперативной информации, под отключение электроэнергии попали более четырех тысяч частных домов. Ветром повреждены 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и девяти опор линий электропередачи", — говорится в сообщении.
В понедельник местные СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области. На видео из соцсетей видно, как большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг воронки летает мусор и мелкие обломки.
Экстренные службы ликвидируют последствия стихии, информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияКушваСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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