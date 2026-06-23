При смерче в городе в Свердловской области пострадали почти сто домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время смерча в Кушве Свердловской области пострадали 97 домов.
- За медицинской помощью обратились 16 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Почти сто домов пострадали во время смерча в Кушве в Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона.
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"По информации администрации города, пострадали 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток", — говорится в заявлении.
Накануне в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в Кушве. На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летают мусор и мелкие обломки. Позже ученые в беседе с РИА Новости уточнили, что это был смерч.
В городе ввели режим повышенной готовности, над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные и коммунальные службы. За медицинской помощью обратились 16 человек.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал несколько десятков кровель зданий и повредил семь машин. Без света осталось более четырех тысяч частных домов.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оперативно устранить последствия непогоды. Для оценки масштабов ущерба отправили специалистов.
© Кадр видео из соцсетей
Cмерч в Свердловской области.
Cмерч в Свердловской области.
© Кадр видео из соцсетей
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© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
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Cмерч в Свердловской области.
© Кадр видео из соцсетей
1 из 4
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
2 из 4
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
3 из 4
Последствия прохождения смерча в Свердловской области.
© Фото : соцсети
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