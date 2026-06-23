При смерче в городе в Свердловской области пострадали почти сто домов

Накануне в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в Кушве. На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летают мусор и мелкие обломки. Позже ученые в беседе с РИА Новости уточнили, что это был смерч.