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При смерче в городе в Свердловской области пострадали почти сто домов - РИА Новости, 23.06.2026
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00:32 23.06.2026 (обновлено: 09:49 23.06.2026)
При смерче в городе в Свердловской области пострадали почти сто домов

В Кушве в Свердловской области во время смерча пострадали 97 домов

© Фото : МЧС Свердловской области/MAXЛиквидация последствий смерча в Кушве в Свердловской области
Ликвидация последствий смерча в Кушве в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МЧС Свердловской области/MAX
Ликвидация последствий смерча в Кушве в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время смерча в Кушве Свердловской области пострадали 97 домов.
  • За медицинской помощью обратились 16 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Почти сто домов пострадали во время смерча в Кушве в Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона.
«

"По информации администрации города, пострадали 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток", — говорится в заявлении.

Накануне в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в Кушве. На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летают мусор и мелкие обломки. Позже ученые в беседе с РИА Новости уточнили, что это был смерч.
В городе ввели режим повышенной готовности, над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные и коммунальные службы. За медицинской помощью обратились 16 человек.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал несколько десятков кровель зданий и повредил семь машин. Без света осталось более четырех тысяч частных домов.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оперативно устранить последствия непогоды. Для оценки масштабов ущерба отправили специалистов.
© Кадр видео из соцсетей

Cмерч в Свердловской области.

Cмерч в Свердловской области

Cмерч в Свердловской области.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 4
© Фото : соцсети

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

Последствия прохождения смерча в Свердловской области

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
2 из 4
© Фото : соцсети

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

Последствия прохождения смерча в Свердловской области

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
3 из 4
© Фото : соцсети

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

Последствия прохождения смерча в Свердловской области

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
4 из 4

Cмерч в Свердловской области.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 4

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
2 из 4

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
3 из 4

Последствия прохождения смерча в Свердловской области.

© Фото : соцсети
4 из 4
 
ПроисшествияКушваСвердловская областьДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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