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Заказчик мегаустановки СКИФ подал уведомление о завершении строительства - РИА Новости, 23.06.2026
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Наука
 
07:32 23.06.2026
Заказчик мегаустановки СКИФ подал уведомление о завершении строительства

Строительство мегаустановки СКИФ завершено, ожидается заключение Ростехнадзора

© Владислав СтрекопытовСборка элементов вакуумной системы синхротрона СКИФ
Сборка элементов вакуумной системы синхротрона СКИФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Владислав Стрекопытов
Сборка элементов вакуумной системы синхротрона СКИФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Институт катализа СО РАН подал в Ростехнадзор уведомление о завершении строительства мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).
  • После получения заключения Ростехнадзора начнется процесс получения разрешения на ввод установки в эксплуатацию.
  • Положительное окончательное заключение Главгосэкспертизы было получено 17 апреля 2026 года.
НОВОСИБИРСК, 23 июн - РИА Новости. Заказчик новейшей российской научной мегаустановки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) - Институт катализа СО РАН - подал в Ростехнадзор уведомление о завершении строительства объекта, сообщил журналистам во вторник директор Института Валерий Бухтияров.
"Можно сказать, что сейчас мы действительно находимся на финишной прямой... Вчера Институт катализа как застройщик и заказчик направил письмо в Ростехнадзор, который должен прийти и, поработав на площадке некоторое время, выдать так называемое заключение о соответствии (ЗОС) тому, что построено проектной документации", - сказал он.
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Бухтияров пояснил, что после получения заключения Ростехнадзора будет вестись работа по получению разрешения на ввод в эксплуатацию установки. По его словам, проектная документация корректировалась по ходу строительства и финальный заход в Главгосэкспертизу состоялся уже в 2026 году: 17 апреля было получено положительное окончательное заключение Главгосэкспертизы.
"Когда объект завершается, Ростехнадзор должен выдать заключение о соответствии объекта капитального строительства. Для того, чтобы его выдать Ростехнадзор должен получить все необходимые документы, провести соответствующие инспекции и проверки. Оно (заключение Ростехнадзора - ред.) должно быть в июне, до конца июня", - уточнил журналистам директор Института ядерной физики СО РАН (основной производитель оборудования СКИФ - ред.) Павел Логачев.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин обсудил научную установку СКИФ с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. На встрече было отмечено, что что проект российского синхротрона опережает аналогичные наработки Франции, Швейцарии, Англии и Италии.
СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт (ГэВ). Научная установка создается в наукограде Кольцово Новосибирской области. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя - 476 метров. Запуск синхротрона даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровнях. Это поможет решить ряд злободневных задач в биологии, медицине, химии и энергетике. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире.
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НаукаРоссияФранцияШвейцарияВладимир ПутинВалерий ФальковФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Российская академия наукГлавгосэкспертизаНаука
 
 
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