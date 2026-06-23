Заказчик мегаустановки СКИФ подал уведомление о завершении строительства

Краткий пересказ от РИА ИИ Институт катализа СО РАН подал в Ростехнадзор уведомление о завершении строительства мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

После получения заключения Ростехнадзора начнется процесс получения разрешения на ввод установки в эксплуатацию.

Положительное окончательное заключение Главгосэкспертизы было получено 17 апреля 2026 года.

НОВОСИБИРСК, 23 июн - РИА Новости. Заказчик новейшей российской научной мегаустановки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) - Институт катализа СО РАН - подал в Ростехнадзор уведомление о завершении строительства объекта, сообщил журналистам во вторник директор Института Валерий Бухтияров.

"Можно сказать, что сейчас мы действительно находимся на финишной прямой... Вчера Институт катализа как застройщик и заказчик направил письмо в Ростехнадзор , который должен прийти и, поработав на площадке некоторое время, выдать так называемое заключение о соответствии (ЗОС) тому, что построено проектной документации", - сказал он.

Бухтияров пояснил, что после получения заключения Ростехнадзора будет вестись работа по получению разрешения на ввод в эксплуатацию установки. По его словам, проектная документация корректировалась по ходу строительства и финальный заход в Главгосэкспертизу состоялся уже в 2026 году: 17 апреля было получено положительное окончательное заключение Главгосэкспертизы

"Когда объект завершается, Ростехнадзор должен выдать заключение о соответствии объекта капитального строительства. Для того, чтобы его выдать Ростехнадзор должен получить все необходимые документы, провести соответствующие инспекции и проверки. Оно (заключение Ростехнадзора - ред.) должно быть в июне, до конца июня", - уточнил журналистам директор Института ядерной физики СО РАН (основной производитель оборудования СКИФ - ред.) Павел Логачев.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин обсудил научную установку СКИФ с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. На встрече было отмечено, что что проект российского синхротрона опережает аналогичные наработки Франции, Швейцарии, Англии и Италии.